Raquel Teixeira: Desafio a me mostrarem uma chapa mais forte e que tenha mostrado mais serviço por Goiás que a de Zé Eliton

Candidata a vice-governadora se reuniu com mais de 350 educadores e alunos em Aparecida de Goiânia;

Com clima de confiança e otimismo, a candidata a vice-governadora na chapa de Zé Eliton, Raquel Teixeira, teve uma reunião na noite desta terça-feira (21/8) com alunos, professores, diretores e demais profissionais ligados à Educação. O encontro, realizado em Aparecida de Goiânia, reuniu mais de 350 pessoas, a quem a ex-secretária de Educação lançou um questionamento: Eu desafio alguém a me mostrar uma chapa que seja mais forte e consolidada, que tenha mostrado mais serviço e que seja mais comprometida com o povo de Goiás como a nossa.

Sentindo-se em casa, uma vez que tem dedicado sua vida inteira à Educação, Raquel apresentou alguns detalhes do plano de governo elaborado pelo governador e candidato à reeleição, Zé Eliton, com o auxílio de especialistas. “O mundo é globalizado e o inglês é a língua de competência. Nós vamos criar o programa Cidadão do Mundo. Haverá centros de inglês para os alunos e oportunidades de intercâmbios, para que conheçam outras culturas e tenham mais preparo”, disse ao exemplificar uma das propostas voltadas aos alunos da rede.

Ao dirigir-se aos professores, a candidata fez um resgate histórico para explicar o que de bom está por vir. Raquel lembrou da licenciatura plena parcelada, programa implantado por ela enquanto secretária de Educação no ano 2000. A iniciativa capacitou praticamente 100% dos professores da rede pública estadual. “Nossos professores também precisam continuar aprendendo, e agora nós teremos mestrado profissional para todos eles. E será o mestrado que vai dar o que falar no Brasil”, anunciou, ao ser fortemente aplaudida.

Depois de garantir que Zé Eliton pretende oferecer mestrado a todos os docentes da rede pública estadual, Raquel Teixeira também explicou que o projeto abrange três áreas, e que caberá ao profissional optar o que melhor lhe atende. “As opções serão Gestão de Sistemas, para quem quer trabalhar nas sedes com políticas públicas educacionais; Gestão da Escola, para quem quer ser diretor; e Gestão da Sala de Aula, para quem quer ter o prazer e o privilégio de continuar o contato direto com os alunos”.

Reconhecimento

Coordenadora regional de Educação de Aparecida de Goiânia, Idelma Oliveira participou do encontro e classificou as propostas como inovadoras. “Acredito na seriedade dessa chapa e sei da relevância dos projetos, especialmente para a Educação. Por isso voto em Zé Eliton para governador, e vice, professora Raquel Teixeira”, disse. “Aparecida vai fazer a diferença nas urnas. Aqui há guerreiros que trabalham com alegria. A vitória já é certa”, completou.

Já o estudante e representante do Coletivo Jovem do Meio Ambiente, Matheus Nogueira, disse que a chapa composta por Zé Eliton e Raquel Teixeira “é a melhor para a juventude do nosso Estado”. A mesma opinião foi compartilhada pelo diretor do Cepi Darcy Ribeiro. “Estou com essa chapa para Goiás continuar avançando cada vez mais”.

Na reunião, Raquel Teixeira foi acompanhada de diversas lideranças políticas, entre elas a senadora e candidata à reeleição, senadora Lúcia Vânia; os candidatos a deputados estaduais, Dra. Cristina e Marlúcio Pereira; além do coordenador de campanha, Charles Antônio.