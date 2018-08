Sarau do HGG comemora aniversário de 5 anos em edição especial com 10 músicos

Evento que celebra os cinco anos do projeto acontece nesta quinta-feira, 23 de agosto. Os músicos se apresentarão simultaneamente nas enfermarias, Centro de Terapia Intensiva (CTI), Ambulatório e recepção da unidade

Nesta quinta-feira, 23 de agosto, os corredores silenciosos do Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG serão tomados por músicas de diversos estilos. A partir das 16 horas, a comemoração do aniversário de cinco anos do Sarau do HGG contará com a apresentação simultânea de mais de dez músicos parceiros do projeto. Os artistas vão tocar nas enfermarias, Centro de Terapia Intensiva (CTI), Ambulatório e recepção da unidade, em um horário especial, às 16 horas, período de visita dos acompanhantes. Em cinco anos, o Sarau do HGG já contabilizou 242 apresentações, 1317 músicos voluntários e mais de 388 horas de músicas.

Foram convidados para participar da comemoração, artistas veteranos que contribuem com o projeto desde o lançamento, e artistas que se apresentaram entre o ano de 2017 e 2018. Os clássicos da Música Popular Brasileira (MPB) ficarão por conta de Xexéu, Pádua e Marcelo Pardhal. O grupo Los Júlios promete animar os pacientes, fazendo uma mistura de MPB com forró e reggae. O sertanejo, estilo musical querido pelos goianos, será interpretado nas vozes de Déborah Victória e Gregório Netto. A harpista Aline Araújo, o saxofonista Morgado e o pianista Augusto Souza prometem encantar o público com apresentações instrumentais.

De acordo com o diretor geral do HGG, José Cláudio Romero, o projeto que foi criado como alternativa de auxiliar o tratamento dos pacientes internados, tenta proporcionar momentos de alegria e descontração, desfocando assim a dor, a angústia e o medo com a consternação da doença e com a própria internação hospitalar. “O projeto que começou tímido, tomou proporções que nem os mais otimistas acreditariam. Contamos semanalmente com o apoio dos músicos voluntários que se doam para as apresentações e fazem nossos pacientes esquecer a doença, pelo menos por algum momento”.

Pela segunda vez na unidade, a cantora sertaneja Kamila Galiza afirma que está preparando um repertório animado, com clássicos do estilo, para animar o público que tiver a oportunidade de acompanhar. “Eu me sinto honrada em poder participar do Sarau do HGG. É inexplicável poder levar alegria para essas pessoas que estão internadas em tratamento. O meu desejo é que venham mais cinco, dez, quinze anos de projeto, e que eu possa me apresentar ainda muitas vezes”.

O veterano Xexéu participa do Sarau do HGG desde o primeiro ano. De acordo com ele, o projeto deveria ser estendido para todas as unidades de saúde. “A cada ano que passa, a alegria e a emoção é imensa em participar deste projeto que traz tanto bem e alegria para as pessoas. Seja para os pacientes, para os parentes, seja para os colaboradores, seja para os médicos, diretoria, para a comunidade em geral e principalmente para nós mesmos, os artistas. Eu me sinto muito à vontade em dizer que o Sarau é um projeto exitoso e que deveria ser copiado por tantas outras entidades que lidam com a saúde, não só em Goiás, mas no Brasil”.

Sobre o Sarau

Oficialmente lançado em 5 de agosto de 2013, data em que o HGG foi reestruturado pelo Governo de Goiás através da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento tecnológico e Humano (Idtech), o Sarau foi o primeiro projeto de humanização implantado na unidade. Em seu quinto ano, já se consolidou como um projeto que une o incentivo à cultura, o estímulo à produção musical regional e a promoção do bem-estar através da música. O projeto acontece semanalmente e conta com diversas apresentações musicais que já somaram 242 shows, com o apoio de músicos voluntários.

Artistas convidados:

Aline Araújo (Instrumental – Harpa)

Augusto Souza (Instrumental – Piano)

Débora Victoria (Sertanejo)

Gregório Netto (Sertanejo)

Kamila Galiza – (Sertanejo)

Los Júlios (MPB/Forro/Reggae)

Marcelo Pardhal (MPB)

Morgado Saxofonista (Instrumental – Saxofone)

Pádua (MPB)

Xexéu (MPB/Samba)

Serviço:

Sarau do HGG Especial de Aniversário

Quando: 23 de agosto – quinta-feira

Onde: Hospital Alberto Rassi-HGG (Avenida Anhanguera, 6479, Setor Oeste)

Horário: 16 horas