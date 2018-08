Agenda dos Candidatos – Eleições 2018

Quinta-feira, 23 de agosto

Daniel Vilela (MDB)

7h30 a 8h – Sabatina na Rádio Sagres 730

9h a 11h30 – Reuniões internas

14h – Gravação de programas para TV e Internet

16h – Reunião avaliação da primeira semana de campanha e planejamento

19h30 – Inauguração comitê da candidata a deputada federal Iris de Araújo

José Eliton (PSDB)

12h – Almoço com Diretores e Empresários ligados a Fecomércio-GO na Fecomércio

17h30 – Reunião em Águas Lindas

19h30 – Reunião em Santo Antônio do Descoberto

Kátia Maria (PT)

10h – Entrevista na Rádio Manchester em Anápolis

16h30 – Caminhada na Rua Dr. Irany Ferreira, setor Central, em Trindade, concentração: no estacionamento do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno ao lado da rampa principal.

Marcelo Lira (PCB)

13h30 – Audiência Pública sobre a Revisão Tarifária da Celg

no Auditório do SENAI, rua 227-A. nº 95, setor Leste Universitário

19h – Reunião com militantes do Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro sobre Violência Obstétrica no Setor Itatiaia

Ronaldo Caiado (DEM)

8h – Carreata São Domingos

8h40 – Carreata Divinópolis

10h – Carreata Sítio D´Abadia

10h45 – Carreata Damianópolis

11h15 – Carreta Mambaí

12h40 – Buritinópolis

13h30 – Carreatas em Simolândia e Alvorada do Norte

15h – Carreata Iaciara

16h20 – Carreata Guarani de Goiás

17h – Carreata Posse

Weslei Garcia (PSOL)

11h – Reunião com apoiadores de campanha – Centro de Goiânia

15h – Reunião com movimento social e assessoria de Sonia Guajajara e Guilherme Boulos para organização da vinda destes companheira a Goiânia, na Rua R-2, 210 – Setor Oeste

19h – Reunião com lideranças nacionais apoiadores do PSOL Goiás e nacional, em local ainda não definido