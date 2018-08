“Nossa coligação está compromissada com o avanço”, diz Marconi

Ex-governador, candidato ao Senado, esteve com governador Zé Eliton e Lúcia Vânia, que disputam a reeleição, em grande encontro da coligação com a população do município

“Os homens e mulheres que compõe a nossa coligação, com e sem mandato, são os que mais trabalham pelo bem de Goiás, estão aqui com uma extensa folha de serviços prestados ao nosso Estado”, disse nesta quarta-feira (22/8) o candidato ao Senado pela Coligação Goiás Avança Mais (PSDB, PSB, PTB, PSD, PPS, PR, SD, PV, Patriota, Rede, Avante), o ex-governador Marconi Perillo (PSDB).

Marconi, que realizou carreata na cidade no último domingo, declarou-se “empolgado com a receptividade da população e das lideranças de Acreúna”. Ele pediu aos presentes que avaliassem os candidatos. “Nesta eleição a comparação será muito importante. Vamos comparar nossa chapa. Zé Eliton com oito anos ao meu lado, transformou as politicas públicas que humanizaram o Estado”, disse.

“Zé Eliton que ajuda os prefeitos a administrar as cidades, que avançou na área da saúde, da educação e segurança pública; que é jovem, que é povo e simples como todos nós”, salientou. O ex-governador pediu que “comparem a nossa chapa com aqueles que não fizeram nada por Acreúna. O que os adversários fizeram aqui? Nada! Nós temos uma história de serviços a favor de Goiás. É só comparar quem fez, quem modernizou, quem criou empregos, desenvolveu o Estado”.

Marconi reiterou sua determinação em lutar no Senado para a constituição do Fundo para Segurança Pública, para intensificar a presença do Exército do Brasil nas fronteiras para se evitar a entrada de drogas. “Vou defender a vida, a família, os valores, princípios, recursos para educação e saúde. Vamos defender o nosso governador, vamos ficar ao lado dele, lutando para que mais dinheiro venha para Goiás”.

Em grande reunião com lideranças políticas e comunitárias e com moradores de Acreúna e região, o governador Zé Eliton (PSDB), candidato da Coligação Goiás Avança Mais (PSDB, PSB, PTB, PSD, PPS, PR, SD, PV, Patriota, Rede, Avante) à reeleição, afirmou na noite desta quarta-feira (22/8) que a parceria com as prefeituras é prioridade e que vai ampliar as ações conjuntas para áreas como educação, saúde e segurança pública.

“É a educação que transforma, que garante o futuro, e estabilidade e o emprego”, disse Zé Eliton, que estava acomapanhado ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e da senadora Lúcia Vânia, candidatos ao Senado, e parlamentares. O encontro de apresentação dos candidatos e de suas propostas foi realizado no auditório do Sindicato dos Funcionários Públicos de Acreúna, no Centro da cidade. Participaram também o deputado estadual Lissauer Vieira, candidato à reeleição, e o vice-prefeito Claudiomar Portugal.

Zé Eliton disse que “se semearmos a boa semente, colheremos os bons frutos”. Ele alertou que ” a vida é construída não com discursos, mas com gestos”, referência aos adversários que têm usado a campanha política para criticar sem apresentar propostas. Ele disse que a prioridade dada à educação está demonstrada e assegurada porque “temos uma candidata a vice-governadora que é, antes de tudo, professora”. “Seguramente, Raquel é a mulher que mais fez pela educação de Goiás.”

O candidato à reeleição ao Governo Goiás disse que a educação “é a única forma de se transformar, abrir horizontes, de dar aos jovens o direito de sonhar com um futuro melhor, ampliar o acesso aos empregos”. Demonstrando que a atenção a educação será prioridade em sua futura administração, o governador reiterou o compromisso de criar a Bolsa Permanência “para que o estudante fique na escola e ajude a família”, reafirmou ao garantir que “o Estado continuará a estender a mão a quem precisa”.

José Eliton falou ainda de seu compromisso em procurar fórmulas para se diminuir a carga tributária. “Essa é uma proposta séria, feita aqui como um compromisso de governo. O meu adversário, ao contrário, que está há 30 anos na vida pública, fala em aumentar imposto”, lembrou ao referir-se também a outro candidato que anunciou sua disposição, caso eleito, de demitir servidores, reeditando o que ocorreu em Goiás no passado, quando mais de 30 mil funcionários públicos perderam seus empregos na troca de governo.

“Eu respeito o servidor. Nós precisamos modernizar Goiás, trazer empresas para gerar empregos, que vai garantir os avanços em todas as áreas”, discursou ao garantir que está na vida pública para “fazer a política da construção, da fé, do trabalho. Vou pautar minha vida pública pelo respeito”.

O vice-prefeito Claudiomar agradeceu às três principais lideranças da coligação “pelos investimentos que foram feitos e continuam a ser feitos no município”. Depois de citar as várias obras que os governos de Marconi e José Eliton fizeram na cidade, o vice-prefeito pediu o apoio da população aos candidatos da coligação “na certeza de que serão eles que garantirão um futuro melhor para a nossa cidade”.

O deputado Lissauer Vieira disse que “todos estão unidos para continuar a colocar Goiás em destaque no cenário nacional”. O ex-prefeito Pancão disse que “Acreúna precisa reconhecer tudo que o governo do Tempo Novo fez por Goiás e por Acreúna. Se todos pararem para comparar, não terão dúvida erm eleger José Eliton, Marconi e Lúcia Vânia”.

Outro ex-prefeito, João do Pedrinho, lembrou que está na vida pública desde 1998, quando da primeira eleição de Marconi para o governo. “Ele mudou os rumos de Goiás. Desde aquela época sempre estive ao lado desses homens e mulheres que transformaram o Estado. Por isso, estou com José Eliton, sem dúvida nenhuma o melhor para Goiás”

Ao defender a postulação de José Eliton à reeleição, a senadora Lúcia Vânia declarou não ser razoável que se busque alternativas de poder apenas para se experimentar o novo. “É seguro votar em quem conhece e desenvolve o Estado. Aqui estamos melhor do que os outros Estados. Isso se deu porque o ex-governador Marconi Perillo fez um rígido ajuste nas contas públicas para que sobrasse recursos para investir em obras em todo o Estado. E José Eliton mostrou sua competência para continuar o progresso de Goiás. É um jovem que já mostrou o seu valor e merece continuar este trabalho”, disse.