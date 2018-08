‘Tenho orgulho de ter sido o braço forte dos governos de Marconi no Senado’, diz Lúcia Vânia

Senadora e candidata à reeleição, Lúcia Vânia participou de reunião da coligação Goiás Avança Mais em Acreúna, no Sul do estado. O evento foi realizado no salão do SindiAcreúna e contou com a presença do candidato da chapa ao governo, Zé Eliton, e também ao Senado, Marconi Perillo, e candidatos a deputado. Ao chegar ao local, a senadora ouviu de pessoas incentivos e agradecimentos pelo que ela já fez pelo município e por Goiás. Em agradecimento, ela ressaltou que quer estar no Senado para, mais uma vez, honrar como sempre honrou os votos de seus eleitores.

“Vocês conhecem o meu trabalho. Tenho três mandatos de deputada federal e dois de senadora. Tive a oportunidade de fazer algumas leis importantes para Goiás, para o Brasil. E tenho orgulho de ter sido o braço forte dos governos de Marconi Perillo no Senado. Nos momentos de mais dificuldades ele sempre contou com a minha presença firme e determinada no Senado da República”, disse a senadora Lúcia Vânia, muito aplaudida.

A presidente do Conselho da Saúde de Acreúna, Claudete Aparecida Ribeiro, disse que sempre apoiou Lúcia Vânia e vai trabalhar para que ela continue no Senado ajudando a cidade e o estado. “Estou com Lúcia Vânia porque tenho a certeza de que ela é a senadora que já nos ajudou e vai nos ajudar. Acreúna em peso está com Lúcia Vânia, Zé Eliton e Marconi”, disse Claudete.

Outro apoiador da senadora Lúcia Vânia é Sebastião Ramos, que já adiantou que vai votar em Lúcia Vânia e Marconi para o Senado, e em Zé Eliton, governador: “Chapa cheia”, afirmou. “É como uma mãe para Acreúna. Sempre ajudou Acreúna, não mediu esforços. Está firme até hoje. Estou junto com ela onde ela estiver”, garantiu Sebastião, sobre a senadora.

Lúcia Vânia ressaltou em seu discurso que um senador precisa ter experiência e conhecer o seu estado. “Tem que ter capacidade para promover o nosso estado”, ressaltou ela.

A senadora falou de seu trabalho por Acreúna e anunciou que o montante de R$ 7 milhões que ela ajudou a conseguir para o hospital da cidade já estão na Caixa Econômica Federal. Outro benefício que a senadora citou é o destravamento de uma obra de construção de moradias populares no município. Segundo ela, as obras, que são do governo federal, ficaram paradas por sete anos. “Fomos atrás e conseguimos que a Caixa retomasse. E hoje todas as casas estão prontas”, comemorou Lúcia Vânia.

Ao se dirigir ao deputado estadual Lissauer Vieira, que é candidato à reeleição, ela disse que ele será um parceiro de Acreúna na Assembleia Legislativa e um interlocutor seu: “trabalhando junto comigo no Senado”.

O deputado Lissauer Vieira elogiou o trabalho da senadora e disse que Lúcia Vânia tem serviços prestados em todos os 246 municípios. “É uma senadora que trabalha, ficha limpa e que honra todos os goianos e que deve continuar no Senado”.