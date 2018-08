Artigo | Inteligência Emocional

Anderson Carlos de Oliveira

Executivos, empresários, gestores de RH, líderes e quem busca recolocação no mercado já percebeu que a Inteligência Emocional (IE) é uma habilidade comportamental cobiçada pelos empregadores. Os profissionais que a possuem detêm um grande diferencial em mãos. Pelo lado pessoal, pessoas emocionalmente inteligentes têm maiores chances de ter sucesso em seus relacionamentos interpessoais.

Talvez o que você não saiba é que todas as pessoas são emocionalme30nte inteligentes. Algumas demonstram mais que outras, pois nem todas têm a consciência da necessidade e das vantagens que uma pessoa desfruta quando se tem a Inteligência Emocional bem desenvolvida. Mas o que é ser emocionalmente inteligente?

Daniel Goleman, considerado o pai da Inteligência Emocional (IE), afirma que ela é a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos e os das outras pessoas, com o objetivo de se automotivar e lidar adequadamente com as emoções relacionadas a si mesmo e às pessoas ao nosso redor. Tudo para a promoção de relacionamentos saudáveis.

A IE é a capacidade de perceber, exteriorizar e assimilar seus pensamentos. É a habilidade de compreender, raciocinar e equilibrar em si próprio as emoções, tornando-se mais hábil na administração delas e da trajetória de sucessos pessoal e profissional.

“Emocional e racional trabalham em harmonia, mesclando seus conhecimentos para orientar o indivíduo em seu movimento no mundo”

Entre as muitas características da Inteligência Emocional está a capacidade de administrar os impulsos e canalizar as emoções de forma correta e adequada, a prática da gratidão e da automotivação, além da capacidade de ajudar e encorajar o outro, promovendo o bem-estar geral. A IE pode ser dividada em habilidades específicas: autoconhecimento emocional, controle emocional, automotivação, empatia e desenvolver relacionamentos interpessoais.

O gerenciamento das emoções e sentimentos, por meio desses aspectos pode nos levar a atingir objetivos. Tal gerenciamento é uma progressão no equilíbrio entre o racional e emocional da mente. Quanto mais forte o sentimento, mais influente será a mente emocional.

Essa é uma estruturação que se deriva da evolução das emoções e intuições como resposta instantânea diante das situações em que a vida esteja em perigo. O simples ato de parar para pensar no que fazer poderia custar-lhe a própria vida, fazendo com que cada atitude seja executada instintivamente sem raciocinar. Essas duas mentes, a emocional e a racional, trabalham em harmonia em grande parte do tempo, mesclando seus conhecimentos para orientar a pessoa em seu movimento no mundo. Já existe um equilíbrio natural entre essas mentes, onde a emoção alimenta e informa as intervenções da mente racional, enquanto a mente racional trabalha elaborando os impulsos instituais que por vezes veta o insumo das emoções.

É perfeitamente possível desenvolver a Inteligência Emocional pelo autoconhecimento, o que possibilita ao indivíduo identificar suas emoções com mais facilidade, promovendo um impacto positivo que o capacita a automotivarse e seguir em frente, mesmo diante de frustrações e desilusões. Você pode, por exemplo, procurar por cursos e treinamentos, vídeos na internet e leituras sobre o tema. O importante é expandir sua mente e aumentar seu autoconhecimento.

Anderson C. de Oliveira é psicanalista e personal coach, especialista em Desenvolvimento Humano e Psicologia Positiva