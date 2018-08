Kátia Maria destaca políticas específicas para Trindade

Uma relação harmônica, construtiva e propositiva para desenvolver parcerias que promovam o desenvolvimento de acordo com as necessidades específicas de Trindade. Foi essa uma das mensagens que a candidata do Partido dos Trabalhadores ao governo de Goiás, Kátia Maria, deixou hoje durante sua caminhada na Rua Dr. Irany Ferreira, no setor Central de Trindade, para os moradores e comerciantes da região.

Ao lado do candidato a vice-governador, professor Nivaldo dos Santos (PCdoB), e do candidato a deputado estadual Murillo Serra (PCdoB) e do candidato a deputado federal Arquidones Bites (PT), Kátia Maria disse que seu programa de governo é pautado na distribuição de renda e para isso é preciso que o setor produtivo esteja forte.

“O município de Trindade conta com grandes empresas, principalmente na área de produção de bebidas, que desempenham um importante papel na economia da região. Precisamos garantir essas empresas, mas também precisamos fortalecer e fomentar as atividades do médio e do pequeno empresário. Vamos garantir políticas públicas para dar condições de crescimento dos pequenos empreendimentos, para dinamizar a economia local e garantir a autonomia do povo de Trindade”, disse a petista.

Durante a atividade ela também falou do turismo religioso no município. Em seu governo, Kátia Maria pretende melhorar a infraestrutura para receber os mais de dois milhões de romeiros que visitam o município todo ano. “Como parte da cultura tradicional de Goiás, além de ser apoiada, deve ser preservada do ponto de vista histórico. Queremos criar um Museu da Cultura Goiana para cuidar do acervo imaterial das manifestações populares, da qual a Festa do Divino Pai Eterno faz parte”, afirmou Kátia Maria.

Anápolis

Nesta sexta-feira, 24, Kátia Maria caminhará no município de Anápolis. Essa uma das características do Partido dos Trabalhadores, campanha perto das pessoas, onde ela possa conversar e olhar nos olhos do povo. A caminhada em Anápolis será na Avenida Mato Grosso, no bairro Jundiaí, às 16 horas. A concentração será na Praça do início da Avenida Mato Grosso.