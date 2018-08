Lúcia Vânia: “Votar no Zé Eliton é votar no futuro das nossas gerações”

A senadora Lúcia Vânia (PSB), candidata à reeleição, afirmou nesta quinta-feira (23) que votar no governador Zé Eliton “é votar no futuro das nossas gerações”. A senadora participou, ao lado de Zé Eliton, do ex-governador e candidato ao Senado, Marconi Perillo, de uma grande reunião em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno de Goiás.

“Faça a comparação das chapas. Faça a comparação de quem já fez, de quem tem trajetória e de quem tem compromisso com essa cidade. Fazendo a comparação, eu não tenho dúvida de você vai optar por votar no governador Zé Eliton”, defendeu Lúcia Vânia.

Segundo a senadora, a eleição deste ano será única e responsável pela continuidade do avanço do Estado. “Votar no Zé é votar no futuro das nossas gerações, é votar nas conquistas de obtivemos, mas com olhar voltado para o futuro”, disse. Lúcia Vânia afirmou que Zé Eliton tem mostrando “capacidade para fazer muito mais por Goiás” porque tem experiência.