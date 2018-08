“Abraçamos a campanha de Zé Eliton”, afirma prefeita do PT, em Diorama

O governador Zé Eliton encerrou, em Diorama, a sequência de carreatas da onda azul 45 deste domingo (26/08), após passar por Arenópolis e outros cinco municípios da Região Centro-Oeste. Zé Eliton foi recebido pela prefeita Valéria Ferreira (PT), que declarou apoio ao projeto do candidato à reeleição. “Estamos apoiando o governador, que sempre deu atenção especial para nós, trazendo obras e benefícios importantes”, justifica.

“Agradeço a todos, e em especial a prefeita de Diorama, que é do PT, e mesmo assim está junto conosco nessa caminhada para seguir transformando Goiás”, disse Zé Eliton, animado, após participação nas carreatas da Coligação Goiás Avança Mais (PSDB, PSB, PTB, PSD, PPS, PR, SD, PV, Patriota, Rede, Avante) deste domingo. Ele reafirmou, otimista: “Com esse time aqui é primeiro turno. Estamos trabalhando muito para vencer as eleições e continuar transformando e desenvolvendo Goiás.”

Rumo à vitória

O deputado estadual Virmondes Cruvinel (PPS) foi outro que demostrou confiança no candidato. “Estamos juntos com o governador Zé Eliton em mais um dia de carreata, com a certeza de que estamos no caminho certo. Vamos seguindo, juntos, rumo à vitória”, afirma.

Também presente na carreata, a prefeita de Israelândia, Miriã Dantas (PSDB), fez um apelo emocionado aos eleitores da região e do Estado: “Tudo que ele e o governador Marconi Perillo fizeram não pode parar.”

Em Diorama, o Governo de Goiás investiu em diversas obras e serviços, como o repasse de R$ 1 milhão para recapear ruas, e R$ 22 milhões para construir a GO-174, que liga o município a Montes Claros de Goiás. Podem ser citados ainda 30 Cheques Reforma e a inauguração de uma unidade da Nossa Escola, orçada em R$ 100 mil.

“É possível gerar desenvolvimento sustentável com avanços econômicos e proteção da natureza”, afirma Zé Eliton, em Arenópolis

Em Arenópolis, cidade que Zé Eliton visitou antes de chegar a Diorama, o governador levou mensagens de esperança e propostas da coligação Goiás Avança Mais. “Estamos fazendo uma campanha limpa, sem propostas mirabolantes e focada no ser humano”, disse.

Município da região de influência do Rio Araguaia, Arenópolis será diretamente beneficiada por projetos para o meio ambiente que constam do Plano de Governo de Zé Eliton. “É possível gerar desenvolvimento sustentável, com avanços econômicos e proteção da natureza”, afirma o governador ao ressaltar a grande importância do turismo para a região.

As inovações incluem a redução do prazo para análise de licenças ambientais, por meio da criação de plataforma digital; descentralização da emissão de licenças; ampliação da regularização fundiária e a criação do Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres (Seta).

Cheque Solar

Pequenos proprietários e trabalhadores rurais também serão atendidos pelo programa. Zé Eliton destacou, por exemplo, ações como o Cheque Solar, que incentivará a instalação de equipamentos de energia solar nas habitações dos conjuntos populares e também no campo.

A deputada estadual Lêda Borges (PSDB), que também participou da carreata em Aragarças, previu: “Governador, a vitória é nossa. O senhor é um homem trabalhador e disposto a ajudar o seu povo.”

Entre os moradores de Arenópolis, muita confiança e reconhecimento. “A gente fica feliz de receber uma pessoa como o governador aqui na nossa cidade. Ele trouxe muitos benefícios. Pra mim, o mais importante foi o asfalto. Acabou com a poeira e com nosso sofrimento”, disse Valdivino de Souza, morador de Arenópolis.

Por meio do Programa Goiás na Frente, o Governo de Goiás investiu R$ 1 milhão em pavimentação asfáltica no município, entre outras obras importantes e reivindicadas pela população. É o caso, ainda, da reconstrução da GO-060, que liga Arenópolis a Piranhas e a Iporá, numa extensão de 95 km.