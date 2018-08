Bazar | Música e arte no parque

Domingo, 2, é dia de curtir, ao vivo e ao ar livre, clássicos nacionais como ‘All Star’, ‘Relicário’, ‘Luz dos Olhos’ e ‘O Segundo Sol’ na voz de Nando Reis. É show no Parque Flamboyant, de graça, dentro do Sesc nos Parques. Além de música, o projeto oferece oficinas artísticas de palhaço, malabares, diabolô, acrobacias, perna-de-pau e equilíbrio, a partir das 9h. Nando Reis encerra o dia no Parque, com show às 17h.

Festival de Chopp e Cervejas

Quinze horas de música e bebida boas! Para quem curte, dia 1º, tem a terceira edição do Yellow Day 2018 – Festival de Chopp e Cervejas Especiais. O evento, promovido pela Yellow Conveniências, oferece ao público um variedade de sabores com 30 torneiras de chopp, 24 cervejarias, além de um cardápio variado. Será na avenida Rio Verde, Posto Ouro Negro (ao lado da Yellow), no setor Vila Rosa, a partir das 10h.

‘O Tormento do Ideal’

Uma atriz e uma pianista em cena. É a proposta do espetáculo ‘Chopin’ ou ‘O Tormento do Ideal’, que reúne no palco Nathalia Timberg e a pianista Clara Sverner, sob a direção de José Possi Neto. Com música e palavras, as duas retratam 20 anos da vida e obra do compositor. A peça será apresentada no Teatro Sesi, dias 1º e 2.

Fotografias goianas

Abandono, luto, memória de família, dor… são algumas das temáticas presentes na Mostra Crua, exposição fotográfica do coletivo Mira – Espaço da Imagem. ‘Cadeira de vó’ (foto) é um dos trabalhos em exposição até outubro, no Museu da Imagem e do Som. O Museu fica no Centro Cultural Marieta Telles Machado (Praça Cívica, Centro).