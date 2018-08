Caiado finaliza giro no Nordeste, chega ao Entorno e se compromete a levar progresso para as regiões 

Mais um dia de festa para a coligação “A Mudança é Agora” no Nordeste goiano. Logo cedo, em Flores de Goiás, o candidato da mudança, Ronaldo Caiado (Democratas), foi recebido pela população com muito carinho e declarações de apoio. Neste sábado, 25, terceiro dia consecutivo de visitas na região, a carreta passou pelas principais ruas e avenidas de Flores, no comboio composto pelo senador à reeleição Wilder (Democratas) e o vice, Lincoln Tejota (PROS), e por candidatos a deputado estadual e federal.

Na pequena cidade falta de tudo: segurança, saúde e principalmente asfalto. Atual vice-prefeito, Vagner Gualberto lamenta diversas promessas do atual governo que não foram cumpridas, como a estrada de Flores a Alvorada do Norte, as pontes de cimento do “macaquinho” e de Santa Maria (esta estava licitada por emenda do deputado Iso Moreira e não será concluída), bem como a eletrificação dos 28 assentamentos — incluindo o de São Vicente, segundo maior do Brasil.

“Não dá mais para continuar com o desrespeito ao Nordeste goiano desse governo. O Estado está sendo deixado de lado para manter um grupo que está no poder há 20 anos. Mas nós vamos acabar com isso, vamos trazer o progresso para essa região que tem muito potencial”, assegurou o candidato da mudança.

Estiveram presentes no evento os vereadores Jezo (presidente da Câmara Municipal), Edsom, Dedezão, Elivaine e Judith, os ex-prefeitos Ranulfo e Mercedes e o ex-candidato a prefeito Muriçoca.

Em Cabeceiras de Goiás, Caiado e a comitiva foram recebidos pelo vice-prefeito Bim de Oemis e pelo vereador Monteiro, que reafirmaram apoio ao projeto da mudança. Durante a carreata, chamou atenção o carinho da população com a coligação: beijos e acenos, que revigoram o compromisso por um Estado melhor.

O principal pedido para a cidade é a conclusão dos 14 quilômetros da estrada que liga Cabeceiras a Unaí, em Minas Gerais — importante via de escoamento da produção do Sul, que está inacabada e prometida há 20 anos pelo atual governo.

Entorno

A comitiva da mudança seguiu para Água Fria, já no Entorno do Distrito Federal, para mais uma #Carreata25. Foi recebida pelo ex-prefeito Sinhozinho e os vereadores Nilson Teles e Zezinho. Na região, o principal problema é a criminalidade, que aumentou exponencialmente nos últimos tempos.

Sem investimento em inteligência e ações estratégicas, o atual governo levou Goiás para a vergonhosa 6ª posição no ranking dos Estados mais violentos do Brasil. É no Entorno que está uma das dez cidades mais perigosas do País, Luziânia. “Acabaram com a segurança pública em Goiás, reduziram salário dos policiais militares a R$ 1,5 mil. Temos uma polícia qualificada, mas desmotivada pela falta de liderança. Nós vamos devolver o orgulho à nossa gloriosa Polícia Militar!”, afirmou Caiado.

Em São Gabriel, a coligação “A Mudança é Agora” deu um abraço no povo da cidade e seguiu para Planaltina, onde participou da inauguração do comitê da candidata à deputada federal Dona Cida, do PROS, partido do vice-governador, Lincoln Tejota.