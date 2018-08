“Goiás pode ser um Estado de oportunidade para todos se bem gerenciado”, diz Caiado 

O candidato ao governo de Goiás pela coligação A Mudança é Agora (DEM, PROS, PRP, PDT, DC, PRTB, PSC, PMN, PMB, Podemos, PSL e PTC), Ronaldo Caiado (Democratas), encerrou a maratona de carreatas pelo Nordeste nesta sexta-feira (24 de agosto) em Campos Belos, onde chegou acompanhado dos candidatos a vice-governador Lincoln Tejota (Pros), ao Senado Wilder Morais (Democratas) e Jorge Kajuru (PRP) e à Câmara dos Deputados, José Nelto (Pode).

Ao todo foram 16 cidades visitadas pela coligação nos últimos dois dias. Hoje os candidatos passaram por São João d’Aliança, Alto Paraíso, Cavalcante de Goiás, Teresina de Goiás, Monte Alegre de Goiás e Campos Belos. O trajeto de ontem, por sua vez, foi feito em São Domingos, Divinópolis, Sítio d´Abadia, Damianópolis, Mambaí, Buritinópolis, Simolândia, Alvorada do Norte, Iaciara e Guarani de Goiás. As carreatas também foram acompanhadas pelos candidatos à reeleição Flávia Morais (PDT) e Cláudio Meirelles (PR).

“Foi mais um dia maravilhoso recebendo apoio de toda a população. Estamos encerrando aqui nessa linda cidade de Campos Belos, que fica quase na divisa do Tocantins. O povo nos recepcionando pelas ruas e dizendo que chegou a hora de mudar, que a fila andou. Vamos mostrar para o Nordeste goiano que, tendo pessoas com capacidade e honestidade, vamos fazer chegar aqui a regionalização da saúde, emprego para a juventude, incentivo para os empresários poderem ofertar empregos”, enumerou.

Ronaldo Caiado garantiu que é possível traçar um novo caminho para o Estado. “Vamos mudar Goiás porque é um Estado de oportunidades, sério, rico e que, bem gerenciado, vai dar oportunidade para todos os goianos. Disse no dia da convenção e volto a repetir: vamos selecionar os municípios mais carentes e dar prioridade a eles para igualar as condições sociais dos goianos”, lembrou.

Mesmo com o tom otimista, o descaso do governo com o Nordeste não passou desapercebido pelos candidatos. Jorge Kajuru, que contou ter feito o trajeto de carro de Divinópolis até Campos Belos, reclamou por só encontrou buracos nas rodovias. “Fiquei horrorizado com tanto buraco. Um desrespeito total. Agora, vai na fazenda do governador para ver se não tem asfalto. É um desrespeito com o Nordeste, aqui parece outro Estado”, denunciou.

O senador Ronaldo Caiado também chamou a atenção para este fato noticiado pela imprensa nacional. “Tem uma rodovia asfaltada que vai de Posse à cidade de Guarani. E depois de Guarani de Goiás nós temos aqui uma estrada de terra que vai até o parque estadual de Terra Ronca. Veja bem a prioridade do governo. Ao invés de continuar o asfalto de Guarani até a Terra Ronca, o governador fez uma rodovia paralela a esta que já existe por R$ 65 milhões e essa rodovia só passa na fazenda do governador. Isso não é postura de um governante”, afirmou.