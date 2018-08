Linha Direta | Excesso de debates preocupa candidatos ao governo estadual

O Nesta semana a TV Brasil Central realiza, na noite de terça-feira, 28, o primeiro debate entre os governadoriáveis goianos. O evento ocorrerá no auditório da Agecom e será transmitido ao vivo a partir das 20h. O convite foi feito a todos os candidatos com representação na Assembleia e trouxe à tona algo que vem gerando uma certa preocupação nas coordenações de campanha dos principais candidatos ao governo estadual neste ano, que é o excesso do número de debates e o pouco tempo de campanha. Segundo cálculo realizado pela Tribuna do Planalto junto as campanhas, estão programados ao menos dez debates a serem realizados até a data do primeiro turno, o que daria uma média de aproximadamente um a cada quatro dias, fora os pedidos de entrevistas. O desafio de todos é conseguir encaixar todas as solicitações e ainda ter tempo para a campanha nas ruas.

“Pode morrer?” Ciro Gomes, presidenciável pelo PDT, ao comentar um possível segundo turno entre PT e Bolsonaro

Fogo cruzado

A última semana foi de troca intensa de farpas entre os candidatos ao governo do PSDB, Zé Eliton, e do MDB, deputado Daniel Vilela, tanto nas redes sociais quanto em entrevistas para rádios, tevês, sites de internet e jornais.

Sem novidade

Eliton concentrou o foco em Daniel ao comentar que ele não representava novidade na disputa ao governo, uma vez que tinha ao seu lado o legado de seu pai, Maguito, que governou Goiás no final da década de 1990.

Saúde

Daniel retrucou apontado que o grupo político de Eliton está no poder há 20 anos e só agora descobriu que há muitos problemas no Estado. “Fala em reduzir a fila das cirurgias eletivas, mas quem esteve no poder nos últimos 8 anos?”, provocou.

Boa causa

Médico e candidato a deputado federal, Zacharias Calil (DEM) deu uma pausa em sua campanha para realizar cirurgia de separação de gêmeas siamesas recém-nascidas na última semana. A cirurgia ocorreu dentro do esperado e ambas se recuperam no Materno Infantil.

Lamento

Emedebistas ouvidos pela coluna têm afirmado, nos bastidores, que sentem falta de apenas um dos prefeitos do partido que anunciaram apoio à candidatura de Ronaldo Caiado (DEM). Trata-se de Adib Elias. Segundo eles, Adib é o único que encarna o espírito do partido.

1 Palestra

O históriador Leandro Karnal realizará palestra nesta quarta-feira, 29, em sua primeira participação no projeto Vitrine do Conhecimento, que ocorrerá no período noturno, no Deck Parking Sul 1, do Flamboyant Shopping Center.

2 Palestra II

O tema da palestra será ‘Transformar: estratégia de um novo tempo’. O palestrante irá interagir com o público discorrendo sobre temas contemporâneos fundamentados na história, na filosofia e na ética. Os ingressos já estão esgotados.

3 Palestra III

Karnal é doutor em História Social pela USP e professor na Unicamp e, neste ano, a pedido de seguidores nas redes sociais, realizou análises individuais sobre o que pensa em relação aos principais nomes na disputa pela presidência da República, após entrevistas.

Líder

Pelo menos em relação ao tempo de propaganda eleitoral na tevê e no rádio, o candidato tucano ao governo, governador Zé Eliton, pode comemorar: é o líder dentre todas as candidaturas. Terá 3 minutos, 27 segundos e 77 milésimos de tempo, o que equivale a aproximadamente 38% do tempo total disponibilizado aos partidos. Daniel é o segundo. Kátia Maria, do PT, a terceira; e Caiado, o quarto.

Intimação

Fabrício Rosa, candidato a senador pelo Psol, se apresentou na corregedoria da Polícia Federal para responder a denúncias enviadas à CGU.

Explicar

As denúncias, encaminhadas à corregedoria da PF, solicitam explicações sobre suas falas públicas, notadamente sobre drogas e sua preferência sexual.

Afronta

Rosa classificou o fato como uma afronta à sua liberdade de expressão: “Quem deveria estar respondendo é a própria PF por aceitar uma denúncia destas”.

Repasses

A Segov afirmou ter repassado mais R$ 1,4 milhão em recursos do Goiás na Frente a quatro municípios goianos:

Hidrolina, Bonfi nópolis, Indiara e Formoso.

Quase lá

Segundo o secretário titular da pasta, Frederico Jayme, 90% dos municípios goianos já foram atendidos, com repasses de mais de R$ 146,77 milhões.

De volta

O ex-vice-prefeito de Aparecida de Goiânia Tanner de Melo (PRTB) será candidato a deputado estadual. Irá apoiar Walter Paulo, candidato da sigla a deputado federal.