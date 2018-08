O clamor por mudanças é forte no Nordeste, diz Caiado

O giro da coligação A Mudança é Agora (DEM, PROS, PRP, PDT, DC, PRTB, PSC, PMN, PMB, Podemos, PSL e PTC) pelo Nordeste goiano continua nesta sexta-feira (24 de agosto) com carreatas lideradas pelo candidato ao governo, Ronaldo Caiado (Democratas), em São João d’Aliança, Alto Paraíso, Cavalcante de Goiás, Teresina de Goiás, Monte Alegre de Goiás e Campos Belos. O democrata visita as cidades na companhia dos candidatos a vice-governador Lincoln Tejota (Pros), a senador Wilder Morais (Democratas), a deputada federal Flávia Morais (PDT) e a deputado estadual Cláudio Meirelles (PR).

“Ontem nós caminhamos toda aquela parte do Nordeste goiano pela BR-020, fizemos 10 cidades e o que realmente podemos avaliar com tranquilidade é a espontaneidade das pessoas. Não é em si a carreata, que qualquer candidato pode fazer. O nosso diferencial é que a pessoa vem participar. É a mulher que sai na porta da casa, o jovem que nos acompanha de bicicleta, de moto. Na porta da escola é a professora que sai, no posto de saúde é o médico, enfermeira, auxiliar. Você nota que tem um clamor, um sentimento”, descreveu.

Segundo o senador, é nítido que o Nordeste quer mudança. “As pessoas chegam até nós para dizer ‘chega, estamos cansados de sermos enganados’. Temos de resgatar a esperança do goiano. Goiás é um Estado rico e de oportunidades que temos de estimular a honestidade na hora de gerir o dinheiro público”, complementou em São João d’Aliança, primeira cidade a receber hoje a coligação.

Durante a passagem em Alto Paraíso, Ronaldo Caiado alertou para a falta de compromisso do governo com o município, que tem um potencial turístico ainda pouco aproveitado. “Você vê que uma região turística está com o asfalto destruído, sem nenhum respaldo do governo para atender a população que recebe gente de todo o Brasil. Vamos mudar essa realidade. Vamos mudar o perfil do Nordeste goiano”, garantiu.

O senador também fez uma passagem por Cavalcante ao lado da vice-prefeita Celiara (PDT), do presidente da Câmara, Rui Maciel (PTC), de vereadores e do ex-prefeito Josias. No trajeto o democrata recebeu apoio de lideranças Kalungas e se comprometeu a arrumar estradas e pontes de acesso para levar mínimo de acesso para a comunidade.