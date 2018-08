“Parceria com todos os prefeitos será fortalecido em Brasília”, diz Marconi

O Norte de Goiás teve mais um dia de carreatas comandadas pelo ex-governador Marconi Perillo (PSDB), candidato da Coligação Goiás Avança Mais (PSDB, PSB, PTB, PSD, PPS, PR, SD, PV, Patriota, Rede e Avante) para o Senado. Depois de um sábado marcado pelas milhares de manifestações de carinho e apoio recebidas dos moradores de Minaçu, Campinaçu, Trombas, Montividiu do Norte, Formoso, Santa Tereza, Estrela do Norte, Mutunópolis e Porangatu, cidades que percorreu durante todo o dia, Marconi passou esteve neste domingo colhendo o mesmo carinho das populações de Uruaçu, Campinorte, Nova Iguaçu, Alto Horizonte e Mara Rosa.

No rush de campanha pela região, Marconi reaforçou o compromisso de trabalhar por todos os municípios, independentemente das diferenças partidárias. Assim como ocorreu no sábado (25) neste domingo o candidato ao Senado também teve a participação de prefeitos e ex-prefeitos filiados a partidos de coligações adversárias. “Nosso compromisso de trabalhar em parceria com todos os prefeitos permanece e será fortalecido em Brasília”, afirmou o ex-governador.

O dia de carreatas iniciou-se às 9h30 por Uruaçu, município administrado por Valmir Pedro, um dos mais bem avaliados gestores municipais do Estado. Uruaçu abraçou Marconi porque reconhece nele o seu maior benfeitor. Afinal, a cidade é sede do maior e melhor hospital da região Norte – o Hospital de Urgências de Uruaçu (que exigiu investimentos superiores a R$ 170 milhões) -, unidade de saúde que integra o sistema Hugo, composto por vários hospitais de abrangência regional implantado durante os governos de Marconi Perillo.

O acolhedor povo de Uruaçu, que lotou as calçadas para saudar a passagem da carreata de Marconi, reconhecia também em seu ato de gratidão, todo o apoio que o governo de Goiás deu à cidade para que ela hoje pudesse exibir ruas e avenidas em perfeito estado de conservação, graças aos recursos a fundo perdido do programa Goiás na Frente, que destinou R$ 5 milhões para a prefeitura investir em obras que considerasse prioritárias.

Em cada rua e avenida havia a marca dos governos de Marconi, que destinaram milhares de cartões do Renda Cidadã, centenas de moradias populares, centenas de Bolsas Universitárias, construíram e reformaram um grande número de escolas estaduais, dentre outros investimentos.

“Marconi e o governador José Eliton contribuiram muito com o desenvolvimento e o progresso de Uruaçu. Por isso, nossa cidade está de mãos dadas com Marconi e Zé Eliton. Queremos continuar transformando a cidade com o apoio desses dois homens públicos que trabalham com seriedade e competência”, comentou o prefeito Valmir Pedro.

A deputada Eliane Pinheiro (PSDB), candidata à reeleição, que esteve ao lado de Marconi durante toda a programação deste domingo, projetou uma votação esmagadora para o ex-governador na cidade de Uruaçu. “Marconi terá a maioria dos votos de Uruaçu para o Senado”, reafirmou ao garantir também que, apoiado pelo prefeito Valmir Pedro e as mais influentes lideranças locais, o governador José Eliton “já está ganhando as eleições na cidade”. E garantiu: “O Zé Eliton ganha em Uruaçu e em todas as cidades da região”.

Toda essa emoção de colher os frutos de um trabalho sério e competente por meio da manifestação popular, Marconi sentiu ao passar pelas demais cidades percorridas durante este domingo. Em cada uma delas há várias obras do governo do Estado como testemunhas do caráter municipalista adotado pelos governos de Marconi e José Eliton.

Foi este o sentimento que se verificou quando a carreata passou pela cidade de Campinorte, cuja prefeitura recebeu R$ 1 milhão do programa Goiás na Frente, integralmente utilizado para recuperar a pavimentação urbana.

Igual manifestação de carinho foi registrada em Nova Iguaçu de Goiás. Marconi realizou carreata na cidade colhendo o carinho de milhares de moradores que reconheceram seus esforços para atender as principais demandas da comunidade.

Nova Iguaçu recebeu R$ 1 milhão do programa Goiás na Frente, além outros recursos superiores a R$ 500 mil para obras nas áreas de infraestrutura e saúde.

Ao passar por Alto Horizonte, o ex-governador recebeu a confirmação do apoio e trabalho do prefeito Luiz Borges da Cruz (PSD). “Já estamos juntos, trabalhando, e vamos ganhar a eleição. Zé Eliton conquistou o apoio do grupo da base, ao longo do tempo; junto com o Marconi, fez muito por Goiás. Seria deslealdade muito grande ir para outro barco”, reafirmou.

A vitoriosa caravana comandada por Marconi Perillo, o candidato ao Senado que lidera as pesquisas de intenção de voto, encerrou o domingo de campanha em Mara Rosa. Lá a caravana foi recebida e acompanhada pelo prefeito Flávio Tatu (PROS).

Os governos de Marconi e José Eliton deixaram suas marcas na cidade. Recentemente, o ex-governador esteve em Mara Rosa para inaugurar a GO-347, entregar a Praça Everaldo de Sousa, entregar três ambulâncias, passaportes do idoso, visitar as obras de construção do Residencial Setor Oeste que estão sendo realizadas com recursos do programa Goiás na Frente Terceiro Setor Social.

“Só tenho que agradecer a Deus primeiramente por ter aberto tantas portas na nossa administração e na minha vida. Agradecer também ao governador José Eliton e ao ex-governador Marconi Perillo por tantos benefícios que eles trouxeram para o município”, declarou o prefeito que, mesmo sendo filiado a partido que não integra a coligação Goiás Avança Mais, apoia os seus candidatos.

Com essas credenciais, Marconi desfilou em carro aberto pela cidade recebendo em troca o reconhecimento da população. “Nunca deixei de votar no Marconi e nunca me arrependi. Só sei que tudo de bom que existe aqui e em muitas cidades que conheço, foi ele que fez”, testemunhou entre sorrisos a dona de casa Célia Maria.

Foram Marconi e José Eliton que mudaram a geografia e a história da região Norte. Concluídas e em andamento, há dezenas de obras estruturantes, como as ligações Santa Terezinha a Nova Iguaçu; Alto Horizonte a Mara Rosa; Bonópolis a Novo Planalto e também de Montividiu do Norte a Porangatu.

Somam-se a elas, a construção de moradias, obras de infraestrutura, prédios, pontes, ginásios de esportes com cobertura, reforma e construção de escolas. Somando tudo isso, a região recebeu investimentos orçados em R$ 100 milhões. “É um governo que extrapola partido, que extrapola ideologias, demonstrando que o governador, José Eliton e o nosso futuro senador, Marconi Perillo realmente estão fazendo a coisa certa”, declarou o deputado representante da região e candidato a reeleição, Júlio da Retífica.

“Estamos só começando. Até o último dia de campanha vamos visitar todos os municípios goianos para defender o legado dos nossos governos e reivindicar o voto do eleitor. Temos credenciais para isso porque trabalhamos muito com seriedade, de forma republicana e graças a Deus temos o reconhecimento da quase a totalidade dos prefeitos e das pessoas que se beneficiaram das nossas ações”, comentou Marconi ao encerrar a jornada de caminhadas deste final de semana.