Lúcia Vânia quer federalizar a construção de escolas

A senadora Lúcia Vânia (PSB) e o ex-governador Marconi Perillo PSDB, candidatos ao Senado pela coligação Goiás Avança Mais, participaram nesta segunda-feira, 27, de um grande encontro em Alexânia para apresentarem suas propostas. A suplente de Marconi na chapa, Aleandra, também esteve presente, assim como o deputado federal Marcos Abrão (PPS) e os deputados estaduais Nédio Leite e Diego Sorgatto, ambos do PSDB, o prefeito do município, Dr. Alysson (PPS), e vários vereadores da região.

Em seu discurso, a senadora Lúcia Vânia descreveu a grave situação política que o país se encontra, agravada pelo grande número de desempregados e pela descrença do povo com a política. “É preciso reascender a chama da esperança da população”, afirmou a senadora, convocando as pessoas a participarem da eleição.

Mais uma vez, a senadora destacou a importância da educação na mudança que o país precisa, mas não a educação que hoje é oferecida. Uma educação igualitária. “Escola é a única forma dos filhos do rico e do pobre poderem disputar em igualdade o mercado de trabalho. Por isso o meu grande desafio ao voltar para o Senado com o seu voto será melhorar as escolas do nosso país”, disse Lúcia Vânia, que propõe a federalização da estrutura física das escolas nos municípios brasileiros, garantindo mais apoio do governo federal à educação básica.

O prefeito Dr. Alysson agradeceu o trabalho desempenhado pela senadora Lúcia Vânia para beneficiar a população do município, que conta com um galpão industrial viabilizado pela parlamentar. “Grande amiga de Alexânia, uma pessoa que tem sua vida pública em favor do estado de Goiás”, disse o prefeito de Alexânia.

Lúcia Vânia é a responsável pela construção de 27 galpões industriais em vários municípios goianos com o objetivo de fomentar os arranjos produtivos locais. A maioria incrementou o segmento da confecção, gerando emprego e renda para a população e possibilitando que os jovens tivesse a oportunidade de permanecerem em seus municípios.