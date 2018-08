“Mantenha seu sorriso bonito” é tema de palestra gratuita no Sesc Centro

Verdadeiro cartão de visitas, ter um sorriso bonito vai muito além da estética. Na era das selfies e redes sociais, as pessoas mais sorridentes são logo relacionadas à empatia e felicidade, o que contribui para sua vida social. E para sorrir mais, precisamos nos sentir confortáveis com nossos dentes, certo? Porém, nem todo mundo desfruta desse prazer. Há muitos alimentos que ficam grudados ou até mancham os dentes após as refeições. Já outros colaboram para um sorriso mais bonito. Quais alimentos mais mancham os dentes? Quais fortalecem?

Essas e muitas outras dicas serão foco da palestra gratuita “Mantenha o seu sorriso bonito”, que acontece nesta quarta-feira (29), às 19h, no Sesc Centro, com a dentista responsável pela Clínica Odontológica da unidade, Sarah Karoline Passos. As inscrições já estão abertas e as vagas devem ser feitas pelo site sescgo.com.br (https://goo.gl/4Dcu9a).

Mais informações pelo telefone: (62) 3933 1723.

