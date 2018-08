Marconi afirma atuará pelo fortalecimento do Entorno do DF

Candidato ao Senado Federal, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) recebeu, na noite de hoje, diversos agradecimentos de lideranças políticas na cidade de Alexânia, durante reunião em um auditório lotado por moradores e apoiadores da cidade. Marconi afirmou que, no Senado, vai trabalhar ainda mais pelo fortalecimento da região, fortalecendo a gestão do governador Zé Eliton (PSDB).

No palco das autoridades, ex-prefeitos, vereadores, e o prefeito Doutor Alisson, as lideranças se revesaram em discursos cheios de gratidão a Marconi, que estava acompanhado por candidatos da chapa majoritária da coligação Goiás Avança Mais (PSDB, PSB, PTB, PSD, PPS, PR, SD, PV, Patriota, Rede, Avante). “Os amigos aqui não esquecem dos benefícios que receberam. Isso me enche de alegria, de conforto”, afirmou Marconi.

Presidente da Câmara Municipal de Alexânia, o vereador Tenente Pereira destacou a evolução da segurança pública nas gestões de Marconi, bem como a valorização das polícias e melhoria da estrutura da corporação. “Como policial militar, admiro tudo o que o senhor fez pela polícia em seus governos. Eu me lembro de como a polícia era tratada antes e vivia sucateada. O senhor mudou a realidade da segurança pública de Goiás para muito melhor”, destacou.

O ex-prefeito de Alexânia, Iraci, fez um discurso emocionado lembrando o quanto a ajuda de Marconi foi imprescindível para que ele conseguisse administrar o município durante oito anos.

“Em 1997, quando assumi a prefeitura de Alexânia, era uma época de caos. Quem me ajudou foi Marconi.Tivemos a chance de mudar a realidade da cidade. Trouxemos a Schincariol, o shopping. Foi esse homem que trouxe as indústrias para cá, que trouxe asfalto. Ele não só me ajudou com obra, mas me orientou como prefeito. Hoje consigo andar aqui de cabeça erguida por tudo o que conseguimos fazer. Por isso, tenho coragem de chegar em qualquer casa e pedir voto para o senhor como senador e Zé Eliton governador. Eu considero o senhor igual irmão”, afirmou.

Também ex-prefeita, Cida do Gelo destacou que o município recebeu inúmeras ajudas de Marconi, fundamentais para que a cidade se desenvolvesse. Também ressaltou o caráter municipalista de seus governos.

O prefeito Doutor Alisson pediu à população de Alexânia votos para todos os candidatos da chapa majoritária: Marconi, Zé Eliton e Raquel Teixeira, e a candidata à reeleição, senadora Lúcia Vânia. Lembrou que Marconi revolucionou todos os setores da administração, e colocou Goiás no patamar de um dos estados mais desenvolvidos do País.

Lúcia Vânia destacou, principalmente, programas sociais criados por Marconi. “Vocês sabem o que são 200 mil jovens pobres que nunca sonharam chegar a uma universidade terem essa oportunidade? Foi isso que Marconi fez com a Bolsa Universitária. Também temos uma das melhores universidades públicas do País, que é a UEG”, ressaltou.

Após afirmar que nenhum gestor fez tanto pelos municípios como em seus governos, Marconi também destacou seus programas que serviram de modelo para o governo federal. “O Bolsa Família, que foi copiado do Renda Cidadã; o ProUni, copiado do Bolsa Universitária; e o Cartão Reforma, copiado do Cheque Reforma”, citou. De Alexânia, lembrou as estreadas, Vapt-vupt e obras de saneamento, dentre outras conquistas que levou para a cidade.

“Nossa chapa é incomparavelmente melhor. Aqui não tem fake news, não tem candidato que fica usando internet para denegrir os outros”, ressaltou, destacando, em seguida, algumas de suas propostas, como redução do número de parlamentares no Congresso Nacional, número de ministérios, combate contundente às drogas. “Vou defender a vida, a família, os princípios e valores”, sintetizou.