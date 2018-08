Marconi: “Campanha pra valer começa agora, com o horário de tevê e debates

O ex-governador e candidato ao Senado Marconi Perillo (PSDB) participou, nesta terça-feira (28), de reunião com ex-prefeitos do Estado. Após o encontro, Marconi analisou o cenário político atual e disse que a “campanha pra valer começa agora, especialmente com o horário de televisão e com os debates”.

Marconi falou do desempenho do governador e candidato à reeleição Zé Eliton no debate da Rádio Interativa. Segundo ele, Zé Eliton deu um show e aula de bom senso nos adversários. “O governador Zé Eliton já agendou sua participação em todos os debates. Ontem participou de um na Interativa. Foi o melhor pela avaliação dos próprios jornalistas”, disse.

Zé Eliton participa nesta terça-feira (28) de mais um debate. Desta vez na TV Brasil Central (TBC). A expectativa é que o governador continue seguindo a linha de apresentação de propostas, diferente dos adversários, que se especializaram em fazer ataques. “Ele [Zé Eliton] é o mais culto, mais preparado é o mais humilde. É quem mais conhece a máquina do governo estadual. Ele tem as melhores propostas, tem os melhores companheiros, o melhor projeto para Goiás. Tem o Goiás na Frente, que está levando obras para todos os cantos”, disse Marconi.