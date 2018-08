Por articulação de Armando Vergílio, cooperativas ganham assento na Juceg

Por articulação presidente do Sicoob/Credseguro e candidato a deputado estadual Armando Vergílio (Solidariedade), o governador José Eliton (PSDB) sancionou nesta terça-feira lei que inclui a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB-GO) e a Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial) no Plenário da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg). O texto modifica a composição do órgão com a elevação de 13 para 15 o número de membros vogais na entidade. Esta era uma demanda de mais de 10 anos.

Eliton afirmou que a alteração no quadro da Juceg é um passo para a modernização do ambiente de negócios em Goiás. “Nada mais justo do que um representante dessas entidades ter assento naquela casa para ajudar a desburocratizar os processos. Antes passavam-se vários dias entre o início do processo e o deferimento final dos documentos que habilitam o empreendedor à atividade comercial. Hoje, temos na média 22 horas entre o protocolo de pedido de abertura e o deferimento”, apontou.

Armando disse que a inclusão do cooperativismo valoriza o setor. “Eu me criei no mutualismo e no associativismo, que são pilares do cooperativismo. Hoje, a maioria das grandes seguradoras no Brasil e no mundo nasceu de cooperativas, mas o setor ainda era negligenciado. Ainda há muito a evoluir, mas a partir de agora poderemos elaborar políticas públicas para o setor de forma mais objetiva”, afirmou ele. O presidente do Sicoob/Credseguro ainda garantiu que o governo de Goiás irá, através da Secretaria do Trabalho, implementar o Conselho Estadual do Cooperativismo.

Durante o evento, realizado na sede do Sistema OCB/SESCOOP-GO (Organização das Cooperativas do Brasil/Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de Goiás), no Jardim Goiás, José Eliton recebeu das mãos do presidente da entidade, Joaquim Guilherme, um documento com um raio-X das cooperativas goianas e com sugestões para a gestão 2019/2022.