Prefeito de Alexânia anuncia apoio a Marcos Abrão

O prefeito da cidade de Alexânia, Allysson Lima, anunciou na noite da última segunda-feira (27) apoio à reeleição do deputado federal Marcos Abrão, em evento que reuniu moradores e lideranças políticas do município. De acordo com o prefeito “o deputado tem trabalhado por obras e demandas que são fundamentais para a população de Alexânia. Nós precisamos eleger quem tem identidade com a nossa cidade e trabalho prestado para melhorar a vida das pessoas daqui”, afirmou.

Marcos Abrão destinou mais de um milhão de reais em emendas parlamentares para o município. “Auxiliar o desenvolvimento das cidades goianas e trabalhar por mais recursos e benefícios para a nossa população é o cotidiano do nosso mandato. Aqui em Alexânia nós vamos construir um Mercado Municipal, que irá abrigar feirantes e comerciantes da cidade e será um patrimônio do município, além de recursos para aquisição de uma ambulância”, disse o deputado.

A senadora Lúcia Vânia e o ex governador Marconi Perillo, que concorrem ao senado, também estiveram presentes no evento. Segundo o ex governador, “Marcos Abrão é um deputado trabalhador, coerente e que tem honrado os votos que recebeu da população goiana”. Já a senadora Lúcia Vânia ressaltou que “o deputado é jovem, faz parte de uma geração comprometida com a nova política e que está sempre ao lado do povo”.