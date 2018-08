Prefeito de Anápolis rebate Daniel e diz que Governo de Goiás realizou e mantém obras de saneamento em andamento

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PTB), rebateu as críticas do candidato ao Governo de Goiás pelo MDB, Daniel Vilela, durante debate, realizado pela rádio Interativa 94,9 FM, nesta segunda-feira, 27. Vilela fez acusações infundadas sobre problemas com Saneamento Básico e falta d’àgua em Anápolis. O prefeito fez questão de listar as importantes obras do Governo de Goiás para resolver e amenizar o problema.

De acordo com Naves, por meio da Saneago, o Governo de Goiás fez a Transposição do Rio Capivari para o Ribeirão Piancó. “A obra, inaugurada em fevereiro de 2018, garante o abastecimento de água de forma segura nos períodos de seca à população de Anápolis”, destacou o prefeito.

Roberto também citou o investimento de R$ 169 milhões em obras de saneamento na regional de Anápolis nos últimos 15 anos. “Hoje 52% dos moradores são atendidos com coleta e tratamento de esgoto; Setores como os residenciais Flamboyant, Buritis, Ana Carolina, das Rosas, Shangri-lá, Arco Íris e Dom Felipe, vilas Mariana e Rica/Tesouro, Bairro Santo Antônio, Jardim Arco Verde II Etapa e Setor Sul III Etapa, que antes não contavam com água tratada, tiveram o benefício em sua porta”, disse o prefeito de Anápolis ao afirmar que, também, neste período, foram realizadas 12.690 novas ligações domiciliares.

Investimentos – Entre 1999 e 2013, foram investidos R$ 127 milhões e, atualmente, outros R$ 92 milhões estão sendo empregados para elevar o nível de coleta e tratamento de esgoto em Anápolis.

Nos últimos 15 anos, foram construídos 14 novos Centros de Reservação, além de diversas melhorias em todo o sistema de distribuição e na Captação do Piancó. Também neste período, entrou em funcionamento a captação de reforço do Piancó 2 e a nova Estação de Tratamento de Água de Interlândia.

O Sistema Produtor Piancó foi ampliado, com um investimento de R$ 120 milhões, para atender a demanda de Anápolis pelos próximos 20 anos. As obras contemplam a ampliação das captações Piancó 1 e 2 e da Estação de Tratamento de Água. Já foram concluídas as obras de duplicação de 10 km da adutora de água bruta, a construção de 20 km de adutoras de água tratada e mais 05 novos Centros de Reservação.

Com a ampliação do sistema, 48 novos bairros receberam redes de água tratada, totalizando mais de 240 bairros atendidos. Atualmente, 100% da cidade é atendida com água tratada.

O Sistema de Esgotamento Sanitário do município também recebeu investimentos. Foram implantados mais de 22 km de redes coletoras, chegando a 36 novos bairros que ainda não contavam com os serviços de esgotamento sanitário.

Em dezembro de 2015 foram autorizadas as obras de implantação de redes de esgoto em toda a cidade, investimento de R$ 92 milhões, que elevará o índice de atendimento com coleta de esgoto para mais de 90%, até o final de 2018.