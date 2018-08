Programação Semanal TEATRO SESC CENTRO

Nesta semana, o Teatro Sesc Centro encerra a programação de agosto com apresentação de dança e show de MPB, com grupos de Goiás e do Rio de Janeiro.

Marinalva ou o Buquê que se Desfez

O espetáculo Marinalva ou o Buquê que se Desfez nos apresenta uma narrativa onde revela personagens que nos expõem suas fragilidades, forças e desejos inerentes à vida e à circunstância de cada personagem.

Marinalva, nome dado ao protagonista deste trabalho, se encontra em meio aos encantos de uma festa tradicional nordestina, envolvendo-se em um momento novo em sua vida: a descoberta do primeiro amor.

Em meio a todo esse universo de encantamento, os personagens vão desenrolando uma história onde dores, amores e tragédias vão sendo reveladas ao espectador por intermédio da dança, em uma narrativa dinâmica, instigante e cheia de poesia.

Como num sonho, os personagens seguem a vida e esperam a festa e a sorte; esperam a morte e um norte a seguir.

GRUPO: Cia Armorial de Dança Contemporânea (RJ)

Data: 30 de agosto, quinta-feira

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Dança

Classificação indicativa: 7 anos

Duração: 60 min

O espetáculo é estruturado com base na cultura sergipana, buscando uma dimensão poética expressa em movimentos detalhadamente coreografados, tecendo elementos e ornamentos narrativos que dialogam ao mesmo tempo com o regional e o universal.

Preços:

R$ 8 – Trabalhadores do comércio e dependentes

R$ 10 – Conveniados

R$ 11 – Meia-entrada

R$ 22 – Inteira

Banda Maria Teimosa

Recém-chegada ao cenário musical, a banda Maria Teimosa surge com uma proposta atual e

instigante. Em seu repertório são abordadas as mais diversas influências, passeando por estilos

musicais que vão do regional tradicional a releituras de pop, rock e afins. O grupo é formado

por Juliane Assunção (Violão e Voz), Maria Carolina (Voz, Acordeon, Melódica e Efeitos),

Paulinha Godoi (Violão e Voz) e Raphael Fernandes (Percussão e Bateria), músicos goianos que

resolveram unir seus talentos, juntar seus instrumentos e suas bagagens musicais a fim de

criar um projeto novo, divertido e expressivo! Maria Teimosa é rock, é pop, é reggae, é forró…

ela teima e faz o que quer! É samba, é brega, é pluralidade… É tudo o que ela quiser!

GRUPO: Banda Maria Teimosa (GO)

Data: 31 de agosto

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: MPB

Classificação indicativa: Livre

Duração: 90 min

Com foco em artistas que trabalham com música autoral, a banda traz seu projeto experimental criado pelo Studio Sete em parceria com Coletivo Pequi e Centro Cultural Joana Dark.

Preços:

R$ 8 – Trabalhadores do comércio e dependentes

R$ 10 – Conveniados

R$ 11 – Meia-entrada

R$ 22 – Inteira