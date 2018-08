Rede Pró-Aprendiz recebe visita de comitivas de El Salvador e da Espanha

Representantes do Ministério do Trabalho do país centro-americano e de instituição parceira espanhola vem conhecer experiência brasileira com a Lei da Aprendizagem

A Rede Pró-Aprendiz recebe nesta quarta e quinta-feira (29 e 30), em Brasília e Goiânia, respectivamente, a visita de uma comitiva do Ministério do Trabalho de El Salvador, juntamente com representantes do EUROsociAL (programa social de cooperação da União Europeia na América Latina). Também visitará a Rede uma comitiva da instituição Fundesplai, parceira da Rede Pró-Aprendiz na Espanha.

A visita tem o objetivo de proporcionar intercâmbio do Ministério do Trabalho e Bem-Estar Social de El Salvador com o Brasil, principalmente sobre experiências de contratos de aprendizagem e primeiro emprego. Também visa apresentar às comitivas a legislação brasileira sobre inclusão trabalhista de jovens e a experiência da tecnologia de inclusão laboral implementada pela Rede Pró-Aprendiz.

Integram a comitiva a ministra do Trabalho de El Salvador, Licda. Sandra Guevara, a diretora de Seguridade Social, Nora Lopez, o chefe do Departamento Nacional de Emprego, Lesly Cervellon, a diretora Executiva Beatriz De Paul, além dos representantes do EUROsociAL, Fábio Boscherino e Massimo Meccheri.

O presidente da Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi), Lucas Meira, considera que as visitas representam uma “etapa importante que é mostrar os impactos positivos da Lei da Aprendizagem no Brasil”. Ele explica que, por meio da Lei da Aprendizagem, já foi possível encaminhar milhares de jovens para o mercado de trabalho. “Somente a Renapsi já beneficiou mais de 170 mil jovens com a oportunidade do aprendizado”, relata.

Segundo o presidente, na Espanha, em Barcelona, o programa “Jove Valor” segue os moldes do modelo brasileiro. O diferencial é que não há uma legislação específica. “É isso que eles vieram conhecer aqui. Estamos promovendo esse intercâmbio entre nossos países para melhorarmos as oportunidades aos nossos jovens”, diz.

Programação

A visita também envolve uma agenda política, que se inicia em Brasília, onde os representantes de El Salvador se reúnem com o Embaixador da União Europeia no Brasil e com representantes do Ministério do Trabalho e da Caixa Econômica Federal. Também há uma agenda prevista, nesta quarta-feira (29), na residência Oficial do Governador de Brasília, com a participação da “embaixadora” do Programa Jovem Candango e colaboradora do Governo de Brasília Márcia Rollemberg.

Em Goiânia, na quinta-feira (30), a programação prevê visita ao Núcleo “Seu” Jaime, visita ao Conselho da Fundação Pró-Cerrado, além de visita ao governador de Goiás, José Eliton, no Palácio das Esmeraldas.

Serviço

Assunto: Rede Pró Aprendiz recebe visita de comitivas de El Salvador e da Espanha

Data: Quinta 30 de agosto de 2018

Locais: Núcleo Seu Jaime (8h), Conselho da Fundação Pró Cerrado – Park Lozandes – (10h30) Palácio das Esmeraldas – Praça Cívica (12h30)

Horário: 8h, 10h30, 12h30

Contato: Mirella Abreu – (62) 98225-1093