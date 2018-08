Vamos fechar a torneira da corrupção em Goiás, diz Caiado 

Candidato ao governo participou do lançamento do comitê de Lívio Luciano em Goiânia e de comício de Tanner de Melo em Aparecida

O combate à corrupção e às desigualdades e o foco na melhoria de vida dos cidadãos foram apontados na noite de segunda-feira (27 de agosto) pelo governadoriável Ronaldo Caiado (Democratas) como as principais metas que irá perseguir no governo. Em discurso no lançamento do comitê de campanha do deputado estadual Lívio Luciano (Podemos), candidato à reeleição, Ronaldo Caiado afirmou que os goianos esperam por isso após 20 anos de uma gestão voltada apenas ao projeto de poder de um pequeno grupo.

“Os goianos estão participando deste momento de encerramento de um ciclo de 20 anos do atual governo. É chegada a hora da mudança. Vamos ter condições de fazer uma boa gestão com tolerância zero à corrupção, voltada para a geração de emprego e renda e ao combate às desigualdades regionais. O atual governo dilapidou as finanças do Estado, a saúde, a segurança. É preciso dar um basta nessa situação”, lembrou.

Segundo Ronaldo Caiado, seu histórico de conduta na política o credencia a promover as mudanças que Goiás precisa. “Os goianos nunca me viram envolvido em negociata e bandalheira. Um governante tem de dar o exemplo e ter autoridade moral para governar. Trouxe muitos benefício a Goiás, muitas emendas e ações que orgulharam nosso Estado. O que nunca trouxe para cá foram as operações Lava Jato, Decantação e Monte Carlo. Vamos fechar a torneira de corrupção em Goiás e com isso investir os recursos onde é preciso”, garantiu.

O lançamento do comitê do deputado estadual Livio Luciano foi prestigiado pelo senador Wilder Morais (Democratas), candidato à reeleição, o médico Zacharias Calil (Democratas), candidato a deputado federal, e o suplente de senador Luiz Carlos do Carmo (MDB). Ao lado de Ronaldo Caiado durante seu discurso, Lívio Luciano afirmou que os goianos abraçaram a candidatura do senador porque ele tem os olhos voltados para as suas necessidades.

“O atual governo só se preocupou com o seu atual grupo. Ronaldo Caiado não. A população o conhece e sabe que ele irá olhar por todos. Ele não vai permitir uma situação na segurança pública, por exemplo, onde apenas 165 municípios têm delegados. É assim hoje em Goiás. Temos um efetivo de 10 mil policiais militares, quando o necessário seriam 30 mil. O governo que está aí não quer cuidar da população”, lembrou.

Ronaldo Caiado também participou do comício do candidato a deputado estadual Tanner de Melo (PRTB) que lembrou a importância de os eleitores votarem em candidatos alinhados com o senador para permitir que as mudanças sejam facilmente colocadas em prática em Goiás. “É importante elegermos os nomes que estão na coligação e não permitir que atrapalhem a sua gestão. Vamos fazer uma política alinhada com a do senador”, garantiu.

No comício de Tanner de Melo também esteve presente o candidato a senador Jorge Kajuru (PRP), que lembrou que os eleitores goianos conhecem a história de Ronaldo Caiado e sabem que podem confiar a ele seus votos.