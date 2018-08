“Zé Eliton está na política para fazer o bem”, defende Raquel Teixeira em tour pelo Sul de Goiás

A professora Raquel Teixeira, candidata a vice-governadora, disse neste domingo (26/8) que o governador e candidato à reeleição, Zé Eliton, está na política para fazer o bem. “Conheço e confio no Zé Eliton. Ele é o mais preparado dos candidatos e o único que vai garantir que não haja retrocesso nas políticas sociais em Goiás”, enfatizou durante um tour por 10 municípios no Sul de Goiás.

Admirada por sua autuação na Educação de Goiás, que está no topo das avaliações de desempenho no Brasil, Raquel disse que Zé Eliton vai cuidar bem dos servidores, dos professores, dos militares, da segurança e da saúde. “Peço o voto para Zé Eliton, e garanto que nosso Estado vai avançar ainda mais”.

Raquel também pediu votos para os dois candidatos ao Senado pela coligação Goiás Avança Mais. “Marconi Perillo é o homem que colocou Goiás em uma nova era, ele transformou e modernizou nosso Estado. Ele e Lúcia Vânia vão trazer recursos para a educação, para a saúde e apoiar o governador Zé Eliton”.

A carreata liderada pela tucana passou neste domingo por Mairipotaba, Cromínia, Professor Jamil, Panamá, Goiatuba, Bom Jesus, Cachoeira Dourada, Inaciolândia e Gouvelândia.

Reconhecimento

Mesmo com frio e chuva em algumas cidades, o clima foi de otimismo pelo acolhimento do povo que acredita no Tempo Novo. “Eles mudaram de lado, mas eu sou e sempre fui Zé Eliton”, disse o prefeito Carlos Henrique, de Mairipotaba, referindo-se ao PP.

“Gratidão é a palavra certa para quem apoia os municípios, como o governador faz”, completou o prefeito lembrar que sua cidade recebeu R$ 1 milhão do programa Goiás na Frente para investimento em pavimentação e conjuntos habitacionais.

O Presidente da Associação dos Quilombolas de Cromínia, Valdivino Verdugue, manifestou apoio à reeleição de Zé Eliton porque, segundo ele, é o único candidato que vai cuidar “das comunidades quilombolas, das comunidades ribeirinhas, dos ciganos e dos índios”. “Zé Eliton é inclusão, e essa é a base”, defendeu. A representante do povo Quilombola em Professor Jamil, Luzia Cristina, compartilha da mesma opinião: “Ele é um homem que faz política com seriedade”.

Participaram do comboio da Onda Azul 45, ao lado de Raquel Teixeira, os prefeitos Carlos Henrique (Mairipotaba), Gil (Cromínia), Geraldo (Professor Jamil), José Vieira (Goiatuba), Daniel (Bom Jesus) e Natália (Cachoeira Dourada); além do reitor da UEG, Haroldo Reimer, do deputado federal Giuseppe Vecci e de outras lideranças políticas da região.

A coligação Goiás Avança Mais alcançou a marca de 203 municípios goianos visitados num período de nove dias de campanha. Além de Raquel Teixeira, lideraram outras frentes de carreata Zé Eliton, Marconi, Lúcia Vânia e a primeira-dama Fabrina Müller, ao lado da ex-primeira-dama, Valéria Perillo. “Goiás está conhecendo de perto a melhor equipe, o melhor plano de governo e a melhor alternativa para fazer com que o Estado se desenvolva ainda mais”, resumiu Raquel.