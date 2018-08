Candidato médico quer lutar para a construção de hospital para crianças e adolescentes

Com cerca de 37 anos de atuação na Medicina, o cirurgião pediátrico Zacharias Calil decidiu se filiar ao Democratas, por convite do senador Ronaldo Caiado (DEM), também parceiro na área da saúde desde os anos 1979. Caso seja eleito, Dr. Zacharias Calil pretende dar força para a bancada da Medicina no Congresso Nacional. Esa bancada já existe no Congresso, mas não atua em conjunto e por isso não se ouve falar dela como são os casos das chamadas bancadas da bala, do boi e da bíblia.

Entre as propostas para a área da saúde de Goiás, o democrata defende a melhor valorização dos servidores públicos. Além disso, Dr. Zacharias aproveita a campanha para assumir o compromisso de lutar para conseguir destinar emendas parlamentares para Goiás destinadas à construção de um hospital pediátrico de padrão de excelência internacional, que atenda crianças e adolescentes de todas as idades.

Quando questionado sobre a motivação de entrar para a política e se candidatar em 2018, Dr. Zacharias Calil destaca que já fez e ainda faz muito pela população goiana, mas que poderá fazer ainda mais no Congresso Nacional.

“Quero fazer política para trazer benefícios. A vantagem de estar em um partido grande, igual ao DEM, é que terei condição de chegar às Comissões, como a Comissão da Saúde. Trabalho em hospital público desde quando era estudante de Medicina, desde 1975, então tenho condições de estar lá para defender melhorias para a saúde de Goiás”, afirma.

Outras propostas

A saúde está ligada a todos os aspectos da vida humana e entre eles está o esporte, que também é uma das bandeiras do Dr. Zacharias Calil. “Temos que trazer recursos para incentivar a criança a sair da rua e praticar esporte. Goiás já foi exportador de profissionais na área esportiva. Podemos pensar na criação de um projeto de lei para que as faculdades e universidades concedam bolsas de estudos para atletas, como já existe nos Estados Unidos”, ressalta.

O meio ambiente também está entre as paixões do cirurgião pediátrico, que é ex-presidente da Agência de Meio Ambiente de Goiás. “Aprendi muito na Agência e quero poder dar continuidade às mudanças que tentamos implantar no governo estadual à época”.

Agenda

Nas últimas semanas, o Dr. Zacharias tem se dedicado à conciliar a agenda de campanha eleitoral com o trabalho. Apesar de estar licenciado do serviço público, o médico também atua na rede privada de saúde. No entanto, retornará os atendimentos no Hospital Materno Infantil (HMI) assim que for permitido pela legislação eleitoral ou sempre que surgir um caso emergencial, como ocorreu em função da cirurgia de separação de duas gêmeas siamesas no dia 22 de agosto.

Dr. Zacharias tem acompanhado o candidato ao governo de Goiás Ronaldo Caiado em algumas agendas como o comício de lançamento da campanha, realizado na Cidade de Goiás, caminhada no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, e inauguração do comitê do candidato a reeleição a deputado estadual Lívio Luciano (Podemos).

O democrata também concedeu diversas entrevistas, como para a Rádio Mania FM, em Bela Vista de Goiás, e no dia 6 de setembro estará em Rio Verde, em sabatina da Rádio Líder e Jornal Somos.