Fórum debate drenagem urbana de Goiânia

Evento, realizado pela Prefeitura em parceria com UFG e Crea-GO, integra trabalhos de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico

A drenagem urbana, um dos principais pontos do saneamento básico, é tema de um Fórum promovido pela Prefeitura de Goiânia, em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea) e a Universidade Federal de Goiás (UFG). O debate, que integra os trabalhos de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Goiânia, será realizado amanhã, 30, na sede do Crea-GO, a partir das 8 horas, e reunirá especialistas no assunto para discutirem concepções, aspectos positivos, negativos, desafios e soluções para a drenagem urbana de Goiânia.

O objetivo é discutir aspectos de um sistema de drenagem eficaz para a Capital, que seja capaz de reduzir os impactos da impermeabilidade do solo, ocasionada pela pavimentação asfáltica e as construções urbanas. Quando somadas à poluição, essas intervenções humanas podem trazer diversos transtornos para a sociedade ao impedir a absorção e o escoamento adequados da água da chuva.

Segundo Paulo César Pereira, presidente da Agência de Regulação de Goiânia (ARG), o evento e irá enriquecer as estratégias que serão traçadas para a melhoria e universalização da prestação dos serviços e das infraestruturas voltadas para o saneamento na Capital.

“Será um grande evento, pois estamos reunindo uma série de especialistas na área. A drenagem urbana sempre foi um problema pra cidade e nós só nos lembramos dela quando chegam as chuvas. E é justamente no período chuvoso que os transtornos ocorrem para todos; não só para a segurança e conforto da população, mas também pra a preservação do patrimônio público, como a durabilidade da capa asfáltica e outras estruturas”, explica Paulo César.

SERVIÇO

Fórum de Debates e Proposições sobre Drenagem Urbana de Goiânia

Data: 30 de agosto (quinta-feira)

Horário: das 8h às 18h

Local: Plenária do Crea-GO

Endereço: Rua 239, 561, Setor Leste Universitário, Goiânia – GO.