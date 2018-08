”Nosso governo priorizará os 50 municípios mais carentes”, afirma Caiado

Mais um dia de festa para a coligação “A Mudança é Agora” no Nordeste goiano. Logo cedo, em Flores de Goiás, o candidato da mudança, Ronaldo Caiado (Democratas), foi recebido pela população com muito carinho e declarações de apoio. Neste sábado, 25, terceiro dia consecutivo de visitas na região, a carreta passou pelas principais ruas e avenidas de Flores, no comboio composto pelo senador à reeleição Wilder (Democratas) e o vice, Lincoln Tejota (PROS), bem como de candidatos a deputado estadual e federal.

Na pequena cidade, falta de tudo: segurança, saúde e principalmente asfalto. Atual vice-prefeito, Vagner Gualberto lamenta diversas promessas do atual governo que não foram cumpridas, como a estrada de Flores a Alvorada do Norte, as pontes de cimento do “Macaquinho” e de Santa Maria (esta estava licitada por emenda do deputado Iso Moreira), bem como a eletrificação dos 28 assentamentos — incluindo o de São Vicente, segundo maior do Brasil).

“Não dá mais para continuar com esse desrespeito ao Nordeste goiano desse governo. O Estado está sendo deixado de lado para manter um grupo que está no poder há 20 anos. Mas nós vamos acabar com isso, vamos trazer o progresso para essa região que tem muito potencial”, assegurou o candidato da mudança.

Estiveram presentes no evento os vereadores Jezo (presidente da Câmara Municipal), Edsom, Dedezão, Elivaine e Judith, bem como os ex-prefeitos Ranulfo e Mercedes, e o ex-candidato a prefeito Muriçoca.

Em Cabeceiras de Goiás, Caiado e a comitiva foram recebidos pelo vice-prefeito Bim de Oemis e pelo vereador Monteiro, que reafirmaram apoio ao projeto da mudança. Durante a carreata, chamou atenção o carinho da população com a coligação: beijos e acenos, que revigoram o compromisso de um Estado melhor.

O principal pedido para a cidade é só um: conclusão dos 14 quilômetros da estrada que liga Cabeceiras a Unaí, em Minas Gerais — importante via de escoamento da produção do Sul, que está inacabada e prometida há 20 anos pelo atual governo.

Entorno

A comitiva da mudança seguiu para Água Fria, já no Entorno do Distrito Federal, para mais uma #Carreata25. Foram recebidos pelo ex-prefeito Sinhozinho e os vereadores Nilson Teles e Zezinho. Na região, o principal problema é a criminalidade, que aumentou exponencialmente nos últimos tempos.

Sem investimento em inteligência e ações estratégicas, o atual governo levou Goiás para a vergonhosa 6ª posição no ranking dos Estados mais violentos do Brasil. É no Entorno que está uma das dez cidades mais perigosas do País, Luziânia. “Acabaram com a segurança pública em Goiás, reduziram salário dos policiais militares a R$ 1,5 mil. Temos uma polícia qualificada, mas desmotivada pela falta de liderança. Nós vamos devolver o orgulho à nossa gloriosa Polícia Militar”, afirmou Caiado.

Em São Gabriel, a coligação “A Mudança é Agora” deu um abraço no povo da pequena cidade e seguiu para Planaltina, onde participou da inauguração do comitê da candidata à deputada federal Dona Cida, do PROS, partido do candidato a vice-governador, Lincoln Tejota.

Uma enorme onda alaranjada tomou as ruas do Entorno Norte: foram dezenas de carros nas ruas pedindo a mudança e declarando apoio ao líder isolado nas pesquisas. Uma das regiões mais carentes de Goiás não aguenta mais ser enganada pelo projeto de poder do grupo que domina Goiás há 20 anos.

A caravana passeou por diversos bairros de Planaltina, cidade onde nasceu o PROS, partido aliado ao Democratas na disputa pelo governo em 2018.

Em discurso, Caiado pediu para que as pessoas não deixem de votar e acreditem que existem políticos honestos, limpos e que lutam em defesa do povo de Goiás.

“No dia 7 de outubro vamos eleger pessoas comprometidas com Goiás. Dizer que não vota em ninguém, isso não resolve nada, pois políticos vão ser eleitos. Vamos eleger quem tem compromisso com o povo. Eu estou lá no Congresso para defender Goiás e garantir dignidade ao Estado. Vou chegar ao governo para dar prioridade às 50 cidades mais carentes. Todos os programas sociais serão mantidos e o cidadão sabe que não vai ficar sem receber, como já está acontecendo. Vamos trazer a industrialização para o Entorno. Nossa Saúde está mendigando recursos. O povo é rejeitado nos hospitais em Brasília porque não há vagas em Goiás. Vamos regionalizar a saúde de verdade. Vou criar o fundo de valorização do Policia Militar e dos professores”, discursou.

À noite, Ronaldo Caiado participou ainda do lançamento da campanha do candidato a deputado estadual Guto Araújo, em Formosa, ao lado do prefeito Ernesto Roller (MDB).