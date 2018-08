SMT realiza ação educativa no Câmpus Samambaia nesta quarta   

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) realiza nesta quarta-feira, 29, uma blitz educativa no Câmpus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG). O objetivo é alertar o motorista sobre infrações cometidas nas vias públicas que cortam o Câmpus, principalmente relativas a estacionamento em local proibido. Por enquanto, não haverá aplicação de multas.

A ação ocorre durante toda a manhã nos acessos da universidade e vai verificar o comportamento dos condutores quanto ao respeito às calçadas, esquinas e as placas de proibido estacionar. “A ação faz parte do cronograma que a Educação para o Trânsito desenvolve em escolas, empresas e instituições universitárias”, destaca o diretor do Departamento de Educação para o Trânsito, Horácio Ferreira.

A blitz faz parte da campanha Melhore o Trânsito no Câmpus, que visa conscientizar o motorista de que as regras de trânsito da cidade também são aplicadas nas vias internas da Universidade. Estão previstas outras ações para garantir um trânsito mais harmônico.

Na semana passada, a equipe de Educação da SMT também esteve no local e abordou condutores com a entrega de material de instrução com regras e alertas aos condutores.