Caminhada Quarta Lilás reúne mulheres apoiadoras de Kátia Maria no Centro de Goiânia

Parte das atividades de campanha da candidata ao governo pelo PT, Kátia Maria, na tarde desta quarta-feira, dia 29, foi dedicada às mulheres em Goiânia. Primeiro ela visitou a Associação das Mulheres com Deficiência Auditiva e Surdas de Goiás – ANDASGO – e na sequência participou da caminhada Quarta Lilás, uma atividade tradicional do PT para reforçar a importância das mulheres em todos setores da sociedade, e para divulgar mais as políticas públicas para esta imensa parcela da sociedade. Pela manhã Kátia Maria esteve em Anápolis onde visitou o Mercado Municipal da cidade e conversou com comerciantes e moradores sobre como pretende transformar o PIB da cidade, segundo maior do estado, em políticas públicas que possam chegar de fato na população.

“As pessoas vivem na cidade e o estado precisa ter os seus programas de acessibilidade para contribuir com as ações locais que garantam o ir e vir de todos”, disse Kátia Maria para as mulheres da ANDASGO, reforçando que o governo estadual tem sua responsabilidade também. A candidata do PT lembra que acompanha a luta e o trabalho da Associação das Mulheres com deficiência Auditiva e Surdas há muito tempo e apoiando ações sociais efetivas na empresa de sua propriedade.

Kátia disse durante a conversas com as mulheres da ANDASGO que seu plano de governo é pautado na inclusão, seja de gênero, social e de pessoas com alguma deficiência, por que somente desta forma será possível garantir dignidade a todos. “É preciso, e nós vamos fazer isso, ter políticas públicas efetivas para que as mulheres se organizem dentro do processo de educação e de geração de trabalho e renda. Somente desta forma que as mulheres vão conseguir se emancipar econômica e socialmente, garantindo uma política de acessibilidade e oportunidade de ingressar no mercado de trabalho”, disse.

Um dos pontos importantes desta proposta de inclusão é o Fundo Protege, no qual pretende incluir no programa de emancipação social e cidadã um arcabouço de leis que possa garantir assistência social mantendo o foco em quem mais precisa. “Com toda certeza as pessoas com deficiência são as que precisam muito da assistência do estado, porque teve uma época, antes do governo Lula, que essas pessoas, às vezes não podiam nem sair de casa” reforçou. E lembra que foi no Governo Lula que as pessoas portadoras de alguma deficiência começaram a ter mais acesso à escola e ao mercado de trabalho, além de ter garantido o seu direito de ir. “Foi assim que estas pessoas puderam, de fato, exercer seu papel de cidadão”, comentou.

Quarta Lilás

A Quarta Lilás foi organizada pelas candidatas mulheres, integrantes das executivas municipal e estadual, além de militantes e simpatizantes. A caminhada começou na esquina da Avenida Araguaia com a Rua 4, no Centro e seguiu até a Avenida Tocantins, onde Kátia Maria reforçou as políticas públicas que pretende implantar no estado para garantir a emancipação financeira, psicológica e social das mulheres goianas.

Nesta caminhada, Kátia Maria teve a companhia das candidatas a deputada estadual Ester, Quilombola Kalunga, e Adriana Accorsi, além do candidato a deputado estadual José do Carmo e do candidato à reeleição ao Congresso, deputado federal Rubens Otoni. Ao lado dos candidatos proporcionais, Kátia Maria voltou a enfatizar a importância de políticas públicas de enfrentamento e combate à violência contra as mulheres para reverter o quadro atual. “Não é possível que nosso estado continue sendo o segundo que mais mata mulheres no país”, disse.

Kátia Maria falou do programa Mulheres Vivas que pretende implantar e que visa articular as políticas públicas do estado nas áreas da saúde, educação, esporte e cultura e, assim, conseguir com que as mulheres sejam respeitadas, consigam emprego e dignidade. “Este é o nosso comprometimento com as mulheres do nosso estado. Vamos juntas, todas nós, transformando o estado de Goiás, fazendo uma mudança de verdade”, discursou. É com as políticas públicas articuladas, segundo a candidata, que o estado irá enfrentar e combater de fato a violência contra mulher e reverter o atual quadro.

Ainda durante a Quarta Lilás, Kátia Maria disse que vai incentivar a geração de emprego e garantir que o comércio volte a ser pujante. “Desta forma as pessoas terão novamente dinheiro para suas despesas e emprego para emancipa-las dos pontos de vista econômico e social e, em especial, as mulheres, que sofrem mais nesta nossa sociedade”, finalizou. Para ela, a Mudança de Verdade que Goiás precisa para por este cuidado real para com o povo, fazendo, de verdade, a diferença na vida dos goianos.