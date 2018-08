Marconi diz que irá priorizar desenvolvimento de Anápolis

“Não conseguimos enxergar o Estado de Goiás sem Marconi Perillo, por isso a candidatura dele ao Senado Federal é um foco da nossa associação”, afirmou nesta quarta-feira (29/8) o presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia), Anastacios Apostolos Dagios. Marconi e o governador Zé Eliton, candidato à reeleição, estiveram na entidade para apresentar suas propostas para o crescimento econômico do município.

Dagios testemunhou que viu “a transformação de Anápolis nos últimos 20 anos, e nós não podemos deixar de reconhecer que a cidade mudou, e para melhor, nesse período”. O presidente da Acia recordou que o Fórum Empresarial de Anápolis, criado por sugestão e estímulo do então governador Marconi Perillo, “representa a convergência entre nós, empresários, e o Governo do Estado, com o qual nós temos um canal aberto”.

Marconi foi convidado por empresários de Anápolis a participar de uma sabatina organizada pela Acia. Marconi disse que Anápolis será, mais uma vez, “um diferencial no nosso mandato no Senado e no governo de Zé Eliton”. Ele declarou que a Coligação Goiás Avança Mais conta com senadores “comprometidos com Anápolis, eu e a senadora Lúcia Vânia, deputados comprometidos com a cidade e a parceria com a prefeitura.

Marconi lembrou que leu, há 20 anos, o manifesto redigido por ele e Fernando Cunha, intitulado “Reaja, Anápolis, e que, “naquela época, existia um descaso muito grande por parte do Governo do Estado com Anápolis”, mas já em seu primeiro mandato à frente do Executivo Estadual, em 1999, o então governador passou a dar “absoluta prioridade a Anápolis”.

“O Daia, que estava sendo abandonado pelo Estado, não tem mais espaços para empresas, com duas indústrias automobilísticas, a Hyundai e a chinesa Cherry, um polo farmacêutico consolidado, gerando dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos; a UEG e outras universidades servindo a cidade, o Hospital de Urgências, o Centro de Convenções, o Aeroporto de Cargas e o Polo de Defesa de Anápolis, que será o mais importante do País, que vai inaugurar uma nova etapa de progresso, de geração de empregos, que é o nosso foco; enfim, essa cidade se transformou nesse período, e a Associação Comercial e Industrial de Anápolis foi essencial nesse processo”, resumiu Marconi.

Marconi disse que a disputa eleitoral “está começando, e é no jogo dos debates que todos vão perceber a diferença entre o nosso candidato e os demais”, em referência a Zé Eliton, “as qualidades dele, o conteúdo e o preparo intelectual, a disposição para trabalhar, sua correição”.

Ele alertou que “tem político que vive de mentiras, de fake news, de desconstruir o que os outros fazem, que nunca fincou um prego em Anápolis”, mas ele, ao contrário dos governos do MDB e de outros governos, fez Anápolis reagir, “pois essa cidade nunca se desenvolveu tanto como em nossos governos”.

Investimentos dos governos Marconi Perillo em Anápolis

Os investimentos mais recentes de Marconi Perillo em Anápolis, à frente do Governo do Estado, totalizam mais de R$ 760 milhões aplicados em obras de grande porte, como o Centro de Convenções, presídio, Anel Viário, rodovias, saneamento básico e abastecimento. Só em saneamento são mais de R$ 224 milhões aplicados.

O Aeroporto de Cargas, obra de grande envergadura e estratégica por sua localização, transformará Anápolis num grande centro de distribuição para as demais regiões do País. Ele estará interligado à Plataforma Logística Multimodal, que envolverá outras modalidades de transportes.

O Anel Viário, assim como a ampliação Distrito Agroindustrial da Anápolis (DAIA) e a construção do Sistema de Barramento que garantirá água para os próximos 40 anos (investimento que supera os R$ 100 milhões) projetam o município no cenário nacional e até internacional. A cidade que tem o segundo maior polo farmoquímico do Brasil vai receber, em breve, mais duas empresas do setor, fruto da política de atração de negócios do Governo de Goiás.

Em abril, o Governo do Estado inaugurou a ampliação do Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo, em Anápolis, que teve sua capacidade ampliada em 40 novos leitos de enfermaria, 13 leitos de UTI adulto, seis para recuperação pós-anestésica e duas salas de cirurgia. Os investimentos foram da ordem de R$ 16,2 milhões.

Goiás na Frente

Anápolis foi contemplada, ainda, com R$ 10 milhões do Goiás na Frente, R$ 10 milhões para a reforma do Centro Administrativo, construção de creches e feira cobertas e pavimentação urbana. Na área de habitação foram beneficiadas 2 mil famílias com o Cheque Mais Moradia e outros 1 mil estão sendo entregues.

O Renda Cidadã, marca registrada das gestões Marconi Perillo, sempre pronto a socorrer quem mais precisa, já atende quase 6 mil famílias em Anápolis. Para democratizar o ensino público o Governo de Goiás lançou no mês de junho, em Anápolis, a UEG em Rede, que vai garantir Ensino Superior gratuito a distância, para todas as regiões do Estado.