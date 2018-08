“Nós temos um compromisso com o município de Anápolis”, reforçou Kátia Maria

Kátia Maria, candidata do Partido dos Trabalhadores ao governo de Goiás, visitou nesta quarta-feira, 29, o Mercado Municipal de Anápolis, onde conversou e escutou as reivindicações dos feirantes e moradores da região. Segundo ela, só se cria um plano efetivo para o estado escutando o povo e criando políticas públicas que atendem de verdade a população.

“Nosso comprometimento é de fazer em Anápolis não apenas um município que tem o segundo maior PIB no estado de Goiás, mas reverter que esse PIB possa chegar de fato na população, com políticas públicas que atendem direto o povo que mais precisa”, disse a candidata.

Para Kátia Maria, o município também deve ser destaque nos rankings de melhor Saúde, Educação, Geração de Trabalho e Renda, Segurança Pública da mesma forma como todo o estado de Goiás deve se destacar dentro das federações do país.

“Nós temos um compromisso com o município de Anápolis, não apenas de trazer os benefícios, mas queremos levar as políticas que foram sucesso em Anápolis, na gestão do PT, com Antônio Gomide, Rubens Otoni, a Professora Geli e de todos nossos vereadores para o estado. Faremos aquilo que o presidente Lula fez para o povo brasileiro aqui em Goiás”, reforçou.

A proposta de governo da candidata é uma gestão articulada, integrando o desenvolvimento econômico com desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental. Desta forma garantindo ao povo de Anápolis a solução do problema da água. Goiás enfrenta, atualmente, uma das piores crises hídricas, que segundo a candidata petista é por falta de gestão do governo de Goiás.

“O nosso comprometimento é junto com a sociedade e o setor produtivo para que nós possamos solucionar e cuidar do nosso meio ambiente para restabelecer uma gestão de forma eficiente e que possamos garantir: água na torneira, esgoto tratado e resíduos sólidos da forma correta”, afirmou.

Debates

Ainda em Anápolis, Kátia Maria falou dos dois debates que já ocorreram com os candidatos ao governo de Goiás. De acordo com ela, os debates representam uma nova fase da campanha na qual os candidatos têm a oportunidade de perguntar para os outros candidatos, os jornalistas e as entidades também. “Eu penso que os veículos de comunicação estão cumprindo o seu papel de deixar que o eleitor possa conhecer os candidatos, assim suas propostas e colaborando na decisão do dia 07 de outubro”, destacou.