“Avanços na Prova Brasil são conquista de todos os goianos”, diz Marconi

Com o governador Zé Eliton, estamos avançando ainda mais na educação de qualidade, que conquistou os primeiros lugares no ranking do Ideb em nossas gestões”, disse

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB), candidato ao Senado pela Coligação Goiás Avança Mais, afirmou nesta quinta-feira (30/8) que a alta nas notas dos alunos das escolas da rede estadual em português e matemática é “uma conquista de todos os goianos que fazem a nossa educação pública estadual: alunos, pais, professores, diretores, todos os servidores de nossas escolas”. Educação pública da rede estadual goiana é destaque nacional do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) em 2017. Foi o que revelaram os dados divulgados nesta quinta-feira, 30/8, pelo Ministério da Educação (Mec)/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

“Os números do Saeb são uma conquista de todos os goianos que fazem a nossa educação pública estadual: alunos, pais, professores, diretores, todos os servidores de nossas escolas”, disse Marconi. O ex-governador, que levou a Educação de Goiás para o topo do Ideb no Brasil, disse que as conquistas no ensino-aprendizagem são

“resultado da dedicação de nossos professores, da determinação de nossos alunos em aprender e da prioridade que o Governo de Goiás dá à Educação”.

De acordo com as informações, apresentadas pelo ministro Rossielli Soares, Goiás é o único presente nos dois grupos de Estados que despontaram: por apresentar proficiências médias em ambos os componentes avaliados (Português e Matemática) em todas as etapas da educação avaliadas (Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo); e por conseguir agregar mais pontos de proficiência média ao desempenhos de seus estudantes em relação a 2015, também em ambos componentes e em todas as etapas avaliadas (Acre, Alagoas,Ceará, Goiás, Piauí,Tocantins).

Marconi disse que a Educação continuará sendo sua prioridade no Senado Federal, onde atuará como parceiro do governador Zé Eliton (PSDB) na busca por mais recursos para o setor. “Com o governador Zé Eliton, estamos avançando ainda mais na educação de qualidade, que conquistou os primeiros lugares no ranking do Ideb”. “Estamos no caminho certo, e a escolha da professora Raquel Teixeira para vice-governadora em nossa coligação é uma marca do nosso compromisso com o ensino público, gratuito e de qualidade em Goiás”.

Os dados positivos também apontam que Goiás obteve as maiores médias em desempenho dos estudantes na história do Saeb. A rede estadual de educação goiana bateu os próprios recordes nas médias de Português e Matemática em todas as séries avaliadas confirmando os dados do Sistema de Avaliação Educacional de Goiás de 2017 (Saego), que já tinham apontado esse avanço da proficiência dos alunos.

As médias de Matemática do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) evoluíram de 214,11 (2011) para 240,43 (2017). Já as de Português passaram de 194,87 (2011) para 226,67 (2017). No Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), o salto em Matemática foi de 244,15 (2011) para 263,35 (2017) e, em Português, de 239,23 (2011) para 266,6 (2017). No Ensino Médio, as médias de Matemática, que eram de 267,01 (2011) cresceram para 271,61 (2017) e as de Português de 262,75 (2011) alcançaram 270,77 (2017).

“Quero parabenizar os gestores da Educação, os professores e servidores administrativos, que são os principais responsáveis por esses resultados junto com os alunos da rede estadual”, afirmou o governador José Eliton. “Trabalhamos olhando sempre à frente e, com esse olhar voltado para o futuro, estamos propondo inovações que certamente irão ampliar essas conquistas como a implantação da Bolsa de Incentivo à Permanência na escola, que visa o sucesso dos jovens na sua trajetória escolar e em seus projetos de vida”, comentou.

O mestrado profissional para os professores, que aposta no aprimoramento e na melhoria da remuneração de todos os educadores, também é um novo passo rumo a esse futuro sempre melhor, na opinião de José Eliton.

O secretário de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, Flávio Peixoto, considera os esforços de toda a comunidade educacional essenciais para o sucesso das políticas implementadas na educação pública do Estado. “Melhorar o nível de aprendizagem dos alunos é uma conquista do coletivo escolar, em especial dos educadores e dos próprios estudantes que, em um exercício de responsabilidade compartilhada, superaram obstáculos históricos e cotidianos comuns no processo de ensino aprendizagem”, diz. “Acreditamos que a manutenção do projeto político pedagógico, adotado desde 1999 pela rede estadual de ensino, ainda avançará muito rumo aos padrões de qualidade desejáveis e assegurados como um direito educacional”, ressalta Flávio Peixoto.

Evolução

As médias de Goiás ficaram acima das expectativas dos técnicos e gestores da Seduce. Os dados divulgados pelo Inep/MEC comprovam que a educação goiana vive mesmo um ciclo virtuoso de conquistas, que se tornaram possíveis graças à implantação de políticas públicas inovadoras na gestão pedagógica.

A trajetória vitoriosa da educação pública de Goiás começou em 1999, com a instituição da Gestão Democrática para Diretores. As escolas estaduais passaram a contar com gestores eleitos pela própria comunidade escolar. A iniciativa é tão relevante que atualmente consta no Plano Nacional de Educação (PNE). A gestão democrática, que já é realidade em Goiás há quase 20 anos, integra uma das 20 metas a serem cumpridas no restante do país até 2024.

Outra ação inovadora foi a Licenciatura Plena Parcelada (LPP) para professores. A partir dela, os docentes de toda a rede estadual tiveram a oportunidade de cursar o Ensino Superior. Atualmente 100% dos professores das escolas estaduais de Goiás possuem diploma superior, o que elevou o preparo deles e, consequentemente, o nível de aprendizado dos alunos. Programas como o Pró-Gestão e o Acelera também foram fundamentais.