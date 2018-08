Comitivas de El Salvador e Espanha conhecem experiência goiana com jovens aprendizes

Comitiva visitou o Núcleo Seu Jaime e participou de agenda com o governador Zé Eliton

A Rede Pró Aprendiz recebeu nesta quinta-feira (30), em Goiânia, a visita de uma comitiva do Ministério do Trabalho de El Salvador, juntamente com representantes do EUROsociAL (programa social de cooperação da União Europeia na América Latina). Também visitaram a Rede uma comitiva da instituição Fundesplai, que é parceira da Rede Pró-Aprendiz na Espanha.

A comitiva passou pelo Núcleo Seu Jaime, da Rede Pró Aprendiz, onde encontraram com os jovens aprendizes e funcionários, e em seguida seguiu para uma agenda, no Palácio das Esmeraldas, com o governador do Estado, José Eliton.

A visita teve o objetivo de proporcionar intercâmbio do Ministério do Trabalho e Bem-Estar Social de El Salvador com o Brasil, principalmente sobre experiências de contratos de aprendizagem e primeiro emprego. Além disso, a comitiva conheceu a legislação brasileira sobre inclusão trabalhista de jovens.

A ministra do Trabalho, El Salvador, Licda. Sandra Guevara, parabenizou “o valioso trabalho que se desenvolve no Brasil e em Goiás”, e agradeceu a equipe do EUROsociAL pelo apoio. “Queremos melhorar nossa política do jovem aprendiz e o nosso exemplo é o Brasil, por colocar a juventude em primeiro lugar”, afirmou. Ela ainda elogiou a Rede Pró Aprendiz e o governo do Estado e disse que a comitiva irá levar “nos corações e na mente o que apreenderam”.

O vice-governador Zé Eliton, ao dar boas vindas à equipe, destacou que Goiânia é uma “cidade que acolhe a todos”. Ele reforçou que o Estado vem buscando aperfeiçoar as políticas públicas, lembrando a inclusão das Pessoas com Deficiência (PCDs) como jovens aprendizes.

“Goiás é referência em políticas públicas para jovens e idosos”, afirmou. Em um momento de descontração, Zé Eliton brincou com equipe espanhola do EUROSociAL, ao afirmar que espera ver, um dia “o Vila Nova [seu time do coração] contratando um atleta do Barcelona”.

Já o presidente da Rede Pró-Aprendiz, Adair Meira, afirmou que o governador “sempre esteve com os jovens aprendizes e em momentos chaves da nossa história, e em tão pouco tempo quase dobrou as metas da aprendizagem”. “Essa é uma história que contamos para Goiás, para o Brasil e hoje, aqui, para o mundo.”

Mudança de vida

O estudante e setorista de almoxarifado Lucas de Paula Siqueira é um dos exemplos da mudança de vida que o programa proporciona. Ele participou da recepção à comitiva e destacou a transformação que o programa trouxe para sua vida. “Foi muito importante para mim, porque foi meu primeiro contato com o mercado de trabalho. O mercado exige muita experiência e cursos e se você não tiver isso o mercado te exclui”, disse.

“É um privilégio receber essas pessoas de vários países do mundo, que tem sua importância e que tem interesses de colocar o Jovem Aprendiz em seu país”, completou.