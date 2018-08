Em debate digital, Zé Eliton apresenta 5 novas propostas

O governador Zé Eliton (PSDB), candidato à reeleição, apresentou e detalhou cinco novas propostas de governo no Debate Digital promovido nesta quinta-feira (30/8) pelos portais de notícias A Redação, Mais Goiás e Diário de Goiás, no auditório da Fecomércio (Federação do Comércio do Estado de Goiás). O tucano apresentou as propostas de criação da Bolsa Estímulo Artístico e do Vapt Vupt Digital, da interiorização da Rotam, da equalização de alíquotas e da regularização de 100% das unidades habitacionais sem escritura.

“Tive a oportunidade de falar sobre a proposta da Bolsa Estímulo Artístico, Vapt Vupt Digital, equalização de alíquotas, através do Consórcio Brasil Central, interiorização da Rotam, regularização de todas as casas, principalmente das famílias mais carentes, ou seja, propostas concretas que possibilitarão que Goiás continue avançando”‘ concluiu Zé Eliton.

Sobre Segurança Pública, Zé Eliton explanou os diversos investimentos realizados na área em seu Governo, a redução dos índices de criminalidade e falou sobre suas propostas para o setor. “Primeiro, é preciso conhecer para poder falar. Hoje, a média salarial do servidor se Segurança Pública em Goiás é a segunda maior no País, abaixo do Distrito Federal, cuja a folha de pagamento é realizada pela União”, disse ao garantir que o Estado vem avançando significativamente nessa área.

Ainda sobre o tema, Zé Eliton afirmou que os índices de violência em Goiás estão em redução graças à política estratégia de investimentos feita pelo Governo de Goiás. “Criamos o Pacto Integrador de Segurança Pública e reformamos toda a frota da polícia, o que pode ser constatado nas ruas por qualquer cidadão, além do fato de sermos referência na resolução de crimes, graças ao forte investimento em inteligência”, falou, ao destacar que vai investir mais na área.

O governador citou os investimentos feitos no Entorno do DF: “Criamos uma unidade da Rotam, em Luziânia, estabelecemos o Comando de Divisas na Cidade Ocidental, ampliamos as ações de repressão a crime qualificado naquela região, conseguimos reduzir os índices de violência e praticamente dobramos o número de efetivos, através de concurso público”, listou Zé Eliton.

Ele falou sobre a importância da valorização dos servidores da área para garantir a segurança dos goianos. “Vale lembras que no final do ano passado, concedemos aumento de 12,3% de aumento para todas as forças de segurança, mesmo com um cenário de crise”‘ concluiu o governador.

Zé Eliton também destacou os investimentos realizados em habitação ao propor a regularização de moradias. “Fizemos um conjunto de ações importantes na área de Habitação, como, por exemplo, o cheque Reforma, que possui diretrizes e normas em sua distribuição, o Cheque Mais Moradia, que é um importante avanço, além da construção de mais de mil casa em Goiás, através do Programa Goiás na Frente”, exemplificou Zé Eliton.

Durante a última fase do debate digital, a qual os candidatos responderam a questionamentos dos internautas dos portais Mais Goiás, Diário de Goiás e A Redação, Zé Eliton foi questionado pelo leitor Mateus sobre as melhorias que serão feitas no Estádio Serra Dourada. Frequentador assíduo do estádio, Zé Eliton que é Vila Novense, garantiu ao internauta que já existem projetos de reforma e modernização do Serra na Agetop.

“O Estádio Serra Dourada é um patrimônio dos goianos. Vou lá desde que me entendo por gente. Temos uma plataforma de políticas para o Serra. Já avançamos muito e continuaremos ainda mais nos próximos quatro anos”, completou.

Ainda na área de Esportes, Zé Eliton destacou que dentro do seu plano de Governo, além do Pró-Esporte, projeto de incentivo do Governo de Goiás que premia atletas das modalidades coletivas, individuais e de altos rendimentos, há uma série de compromissos para fortalecer as federação. “Dando ao estado a possibilidade de avançar mais nessa importante área”‘ falou.

Zé Eliton também destacou a importante obra do Centro de Excelência e a criação da Faculdade do Esporte. “Temos hoje em Goiás uma das maiores referências na formação de atletas de alta performance e professores. Utilizamos a mega estrutura do Centro de Excelência para dar vida à Faculdade do Esporte, uma junção da Eseffego e da Universidade Estadual de Goiás”, explicou.

O internauta Luiz Henrique, de Goiânia, foi autor da segunda e última pergunta realizado ao governador Zé Eliton. Ele quis saber como o candidato pretende tratar os servidores públicos. “Temos a tradição histórica de valorizar o servidor público. Não vamos fazer, já estamos fazendo, ao buscar sempre estabelecer processos de qualificação profissional e processe de valor e conhecimento às práticas modernas de serviços públicos para garantir eficiência ao destinatário final das ações de governo”, sublinhou.

O governador ainda citou o pagamento nacional do pisos salarial e a garantia da formação continuada dos professores com a proposta do mestrado. “Assim, estamos avançando na meritocracia, no qual Goiás é referência. Vamos continuar trabalhando para que o servidor público tenha perspectiva na ascensão da carreira, de maneira muito clara e definida”, ressaltou Zé ao afirmar que o estado foi pioneiro no Brasil em democratizar acesso à direção de escolas, através do processo democrático de eleições.