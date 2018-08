Especialista dá dicas de alimentação para enfrentar o tempo seco de Goiás

Para além dos problemas respiratórios, o tempo seco pode causar dores de cabeça, irritações nos olhos, nariz, garganta e pele. A garganta pode ficar seca, a voz rouca, inclusive com possibilidade de inflamação na faringe/laringe. Por isso, alguns cuidados são fundamentais para atravessar o clima seco com a saúde em plena forma. A prática de uma alimentação equilibrada é essencial para evitar perdas de imunidade, que por sua vez ocasiona porta de entrada a doenças.

A principal recomendação para os dias de tempo seco é tomar bastante água, o que pode ajudar a aliviar a irritação na garganta, orienta Sandra Oliveira, coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Estácio. “A água, potável e tratada, é a melhor opção. Para quem não tem costume de ingerir água com frequência pode recorrer às opções aromatizadas da bebida. Basta adicionar folhinhas de hortelã, cascas de laranjas ou limão, erva cidreira, gengibre, cravo, canela em pau, ou até mesmo gotas do suco de frutas” explica.

Outra fonte de hidratação recomendadas inclusive pelo Ministério da Saúde são as frutas e verduras. “Em média, 95% do peso desses alimentos são compostos por água. Por isso o consumo de frutas e hortaliças é altamente recomendado durante essa época do ano”, comenta Sandra. Existem vários exemplos, como coco verde (em especial a água de coco), laranja, melancia e folhagens de um modo geral. Além desse benefício hídrico, esses vegetais são ricos em vitaminas e sais minerais, que colaboram para manter o equilíbrio corpóreo necessário. É sempre bom lembrar que existem recomendações especiais, indicadas para pessoas que possam ter intolerância aos produtos mencionados ou que devam ser ingeridos de forma comedida.

Outra dica é evitar o consumo excessivo de produtos industriais que trazem componentes para aumentar o sabor, intensificar a cor ou mesmo impedir a multiplicação microbiana no alimento. São produtos que precisam ser evitados pois trazem risco de danos ao organismo, embora apresentem-se ao paladar, ao olfato e visão como inofensivos e até atrativos. Escolher os alimentos naturais e de preferência os específicos para essa estação climática, diminuem transtornos decorrentes dos exageros químicos proporcionando qualidade alimentar às pessoas.