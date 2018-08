Feira de Adoção no Shopping

O Passeio das Águas Shopping recebe neste sábado, dia 1º de setembro, das 13h às 18h, voluntários da ONG Santuário para realizar mais um evento de adoção de cães e gatos. A ação vai reunir cerca de 50 animais, que estão à procura de um lar cheio de atenção e carinho.

Os bichinhos, que são recolhidos das ruas em condições de abandono e maus tratos, já estão vermifugados, vacinados e castrados. Os interessados em adotar um dos animais deverão pagar uma taxa de R$ 30,00, que será destinada ao custeio de outros pets e para a construção da nova sede da ONG.

Além disso, passarão por uma triagem, entrevista e precisarão preencher uma ficha e um termo de adoção. É necessário apresentar documento de identificação pessoal, comprovante de endereço e ser maior de 18 anos. É importante que todos que moram na residência que receberá o animal estejam de acordo com a adoção.

A ação, além de querer garantir um lar para os animais, também tem o objetivo de conscientizar a população sobre a adoção e posse responsável de animais domésticos, assim como a importância da castração para evitar futuras doenças nos animais ou filhotes.

“Os eventos de adoção é um dos canais que temos pra chegar até a população. Essas ações que promovemos em parceria com o Passeio da Águas Shopping têm contribuído muito no aumento do número de animais adotados. Para este sábado estamos na expectativa de que todos os animais encontrem lares de amor e responsabilidade”, afirma Neide Santos, fundadora da ONG.

Sobre o abrigo:

Fundado pelo casal de protetores Neide e David Santos, o Santuário é um refúgio para animais de rua, abandonados e maltratados. Antes de serem acolhidos os cães e gatos resgatados, recebem os primeiros socorros em clínicas parceiras, onde também são realizados exames, tratamentos, internações e, em casos mais graves, cirurgias.

A ONG, sem fins lucrativos, recebe ajuda de voluntários para manter o ritmo de resgates e se orgulha de estar entre os grupos de proteção mais atuantes no Estado de Goiás. São muitos animais salvos por mês, não apenas em Goiânia, mas também em cidades do interior, onde Neide e David viajam para atender aos pedidos de socorro postados na rede. O Santuário documenta com fotos e filmagens de todos os casos, para que o progresso seja acompanhado por todos aqueles que contribuíram financeiramente ou deram apoio na internet.

Serviço

Evento de Adoção de Animais

Quando: 1º de setembro (sábado)

Horário: Das 13h às 18h

Onde: Área externa da praça de alimentação do Passeio das Águas Shopping

Exigência: Para adotar é necessário: Ser maior de 18 anos, portar documento de identificação e comprovante de endereço e passar pela triagem. Taxa de Adoção: 30 reais

Observação Todos os animais estarão castrados, com vacina e vermifugo em dia