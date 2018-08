Marconi: “Vou lutar pelo fechamento das fronteiras às drogas e armas”

Ele ressaltou que este será um de seus primeiros projetos. “O jovem precisa ter oportunidade e não pode se encontrar com o caminho das drogas”, ressaltou

Candidato ao Senado Federal pela coligação Goiás Avança Mais (PSDB, PSB, PTB, PSD, PPS, PR, SD, PV, Patriota, Rede, Avante), o ex-governador Marconi Perillo afirmou hoje, em reunião na cidade de Novo Gama, Entorno do Distrito Federal, que uma de suas primeiras ações no Senado será trabalhar pelo fechamento das fronteiras do Brasil à entrada de drogas e armas.

“Quando a droga chega aqui a família fica insegura. O jovem precisa ter oportunidade e não pode se encontrar com o caminho das drogas, que destrói a vida de milhares de famílias brasileiras”, disse, frisando que, para isso, será necessário o envio de parte do contingente das Forças Armadas para as fronteiras.

Representando o governador Zé Eliton, Marconi encerrou em Novo Gama a agenda de reuniões no Entorno. Destacou que tem uma história de trabalho em favor do município e uma vida dedicada ao Entorno. “Zé Eliton vai continuar o que deu certo e vai melhorar. Vai também trazer muito mais avanços para Goiás”, assegurou.

Marconi frisou que Zé Eliton é a garantia da continuidade do programa Goiás na Frente para Novo Gama e para todos os 246 municípios goianos. A prefeita Sônia Chaves afirmou que Marconi foi o governador que deu a Novo Gama a chance de se tornar um lugar melhor. “Eu vivi o que era Novo Gama e o nosso Entorno antes e depois de Marconi. Não podemos deixar de estar ao lado de quem nos deu as mãos quando mais precisamos”, declarou.

Candidata a vice-governadora, Raquel Teixeira contou para o público que foi anunciado hoje que Goiás está em primeiro lugar no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), ao que recebeu muitos aplausos. Estiveram presentes na reunião políticos e moradores da região, além de candidatos da coligação Goiás Avança Mais.