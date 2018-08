“No Senado serei embaixador do Entorno”, diz Marconi em Cidade Ocidental 

“Não adianta adversário conversar fiado. Quem fala de nós não somos nós, são os números”, disse, ao comentar avaliação divulgada hoje pelo Ministério da Educação, que aponta Goiás em primeiro lugar no Saeb



“No Senado serei embaixador do Entorno“, afirmou na noite de hoje o ex-governador Marconi Perillo, candidato ao Senado Federal, ao se reunir com lideranças políticas e moradores de Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, e candidatos da chapa majoritária da Coligação Goiás Avança Mais (PSDB, PSB, PTB, PSD, PPS, PR, SD, PV, Patriota, Rede, Avante).

Marconi relembrou rapidamente parte do histórico de obras e benefícios levados ao município e à Região do Entorno, como duplicação de rodovias, asfaltamento de vias urbanas, saneamento básico, hospitais regionais e obras do Goiás na Frente. “É para continuar com projetos dessa envergadura que nós estamos aqui.

Zé Eliton esteve ao meu lado esse tempo todo, me ajudou a valorizar a polícia, os professores, os servidores públicos. Vamos dar continuidade a esse trabalho”, disse, comemorando a divulgação hoje, pelo Ministério da Educação, que Goiás está no primeiro lugar no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

“Não adianta adversário conversar fiado. Quem fala de nós não somos nós, são os números. A educação é excelente, a saúde ganhou excelência. É para continuar esse trabalho que estamos pedindo voto. Zé é o melhor, o mais competente e tem a melhor base”, ressaltou.

O prefeito Fábio Correa (PRTB), mesmo sendo de partido que não compõe a coligação Goiás Avança Mais, declarou apoio a Marconi e a Zé Eliton, afirmando que eles são a esperança do Entorno do Distrito Federal.

“Eles conhecem todas as nossas demandas, nos ajudam em tudo o que precisamos. Eu peço a vocês: vamos trabalhar sério, com toda a força que tivermos, porque eles são os melhores para Goiás. Vamos sair nas ruas e mostrar a todos que Zé Eliton e Marconi têm as melhores propostas e já mostraram que estão ao nosso lado”, conclamou.

Presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM), o prefeito de Hidrolândia, Paulinho, lembrou o quando as gestões de Marconi e Zé Eliton foram parceiras dos prefeitos, e fundamentais para que eles pudessem realizar suas gestões e ajudar suas populações.

“É por isso que ando com vocês, porque vocês estão dando as mãos aos prefeitos. E dando as mãos aos prefeitos estão dando as mãos ao povo goiano”, afirmou. Ele também destacou que tem assistido aos debates entre os candidatos ao governo estadual, e constatado que os adversários não têm propostas, apenas críticas sem fundamento.

Ex-prefeita de Valparaíso, a deputada Lêda Borges, que representa a Região do Entorno de Brasília, ressaltou que nenhum candidato ao governo estadual trouxe sequer emenda ou benefícios para a região e, portanto, não têm legitimidade alguma para pedir a confiança dos moradores do Entorno. “Nós temos gratidão e amor é por aqueles que sempre nos ajudaram”, declarou.

Candidata a vice-governadora, Raquel Teixeira destacou que o Ministério da Educação divulgou hoje resultados da Prova Brasil, que apontam Goiás como estado destaque em todos os pontos. Zé Eliton também reiterou continuidade dos programas sociais e melhorias em todos os setores da administração estadual.

Participaram do evento vereadores do município; a suplente de Marconi, primeira-dama de Águas Lindas, Aleandra; senadora Lúcia Vânia, candidata à reeleição; candidatos da coligação Goiás Avança Mais, e moradores de Cidade Ocidental e municípios vizinhos.