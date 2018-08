Rede Pró Aprendiz recebe palestra do Professor GG

Na tarde desta quinta-feira (30) os alunos da Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi) presenciaram uma palestra dinâmica e autêntica com o professor Ronaldo Lopes, mais conhecido como professor GG, auditório do Núcleo Seu Jaime. Com o tema “Uso da inteligência emocional para fazer provas” os aprendizes da Renapsi aprenderam técnicas de estudo e aprendizagem baseado na neurolinguÍstica e ciência para aliviar o medo antes e durante as provas de avaliação.

O professor GG explicou aos jovens que em tempos de preparação para o Enem, o importante é manter o foco. Ele compartilhou com os alunos alguns ‘macetes’ para diminuir a ansiedade, o nervosismo, aumentar a concentração e a confiança. “Sai dessa palestra totalmente diferente de como entrei . Foi exatamente o que estava precisando. Não estava indo bem nos estudos, não conseguia manter o foco”, disse o estudante da Rede Pró Aprendiz, Diego Martins.

Para Diego, a palestra ajudou a enxergar o problema e as técnicas ensinadas pelo professor vai auxiliá-lo a fazer a prova do Enem com mais seriedade. “Eu sou muito ansioso e isso acaba me prejudicando muito. Mas com essas técnicas do professor, acredito que vou superar e, assim, alcançar meus os objetivos com mais perfeição”, afirmou.

Para o professor Ronaldo Lopes, existe uma diferença entre professor e gestor, “o professor dá a aula e vai embora, o gestor fica mais tempo e, isso, na preparação dos alunos para a prova é essencial”. Ele afirma que o modo em que o professor ministra as aulas influência no aprendizado e no modo de agir dos alunos.

Em uma palestra para professores e colaboradores da Renapsi o professor GG já havia explicando que quanto mais tempo se fica ao lado do aluno, isso transforma o professor em “para-raios de dificuldades”, onde os alunos têm dentro da escola um meio de se apoiar e melhorar suas relações com os estudos e com o relacionamento familiar.

As provas da edição 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecem nos dias 4 e 11 de novembro. E, pelo segundo ano, o Enem será aplicado em dois domingos consecutivos, e não mais em um só fim de semana, no sábado e no domingo.

Quem é o Professor GG?

O professor Ronaldo Lopes é formado em geografia pela UNB e fez pós-graduação em geopolítica na USP. E foi durante o curso de graduação, quando estudou psicologia geral da infância, adolescência e aprendizagem que se apaixonou pelo assunto. Estudioso de neurolinguística fez cursos de formação nessa área e especializou em Neurociência e Cognição pelo instituto cérebro, no Chile.