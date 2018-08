Sesc nos Parques terá atividades recreativas, culturais e artísticas gratuitas 

No dia 2 de setembro, domingo, a população goiana terá a oportunidade de participar de atividades recreativas, culturais e artísticas, todas gratuitas, no Parque Flamboyant. É o projeto Sesc nos Parques, que chegou para democratizar o acesso à programação de qualidade em Goiânia!

As atividades terão início às 9h e encerram às 17h, com grande show do cantor Nando Reis. O público poderá participar de oficinas artísticas de palhaço, malabares, diabolô, acrobacias, perna-de-pau e equilíbrio. Haverá também oficinas recreativas de cata-vento, balão linguiça, foguete reciclado, slackline, além de intervenções artísticas, apresentação musical para crianças, food trucks, Espaço Pilates e espaço de Relacionamento com o Cliente, que disponibilizará informações sobre os serviços do Sesc.

As inscrições para as oficinas e demais atividades serão realizadas na hora e as vagas são limitadas.

Pioneirismo

“Nossas ações devem estar alinhadas à pluralidade, respeitando a singularidade das manifestações artísticas e assegurando a participação de todos os indivíduos na vida cultural. Com esse projeto, queremos contribuir para a mudança da realidade de desigualdades entre as diversas camadas da população no que diz respeito ao acesso aos bens culturais”, ressalta o presidente da Fecomércio, Marcelo Baiocchi.

“Com essa nova gestão, queremos valorizar a cultura e chamar a população e o trabalhador do comércio para grandes eventos. Isso porque a cultura é um importante impulsionador da convivência e, também, uma forma lúdica de fomentar a democratização dos espaços, resgatando a ocupação de espaços públicos com programações de qualidade, atrativas e gratuitas”, destaca o diretor regional do Sesc e Senac em Goiás, Leopoldo Veiga Jardim.

Nando Reis

Com 35 anos de carreira, desde que subiu ao palco pela primeira vez como um dos Titãs, Nando Reis está entre os principais compositores brasileiros da atualidade, sempre se reinventando e atraindo novas gerações de fãs. No extenso currículo, três troféus do prêmio máximo da música, o Grammy, além de canções regravadas por nomes como Marisa Monte (“Diariamente”), Cássia Eller (“All star”, “O segundo sol” e “Relicário”), Skank (“Resposta” e “É uma partida de futebol”), Jota Quest (“Do seu lado”), entre tantos outros. Nos Titãs, saíram de suas mãos letras icônicas como “Pra dizer adeus”, “Querem meu sangue”, “Homem primata”, “Bichos escrotos” e “Marvin”. Em 2018, já fez a turnê europeia com o disco Trinca de ases, ao lado de Gal Costa e Gilberto Gil.

Programação

9H30 ÀS 11H30 E 13H30 ÀS 16H

– Oficina de Palhaço

– Malabares e Diabolô

– Acrobacia de solo e acrobacias aéreas: Mini Tramp Tecido, Trapézio e Lira

– Perna de Pau e Monociclo

– Equilíbrio (rola-rola, prato de equilíbrio e bambolê)

OFICINAS CRIATIVAS

9h30 – Oficina de Desenho Stop Motion – 30 pessoas

10h30 – Oficina de Teatro – Histórias para ver e ouvir

14h – Oficina de Atividade Recreativa Brincadeira Lúdicas

14h – Oficina de Desenho HQ – Desenho Em Quadrinhos com Paulo Caetano

14h – Oficina de Teatro – Histórias para ver e ouvir

15h – Espetáculo Adoleta Musical – Show de Cantigas de Roda

OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO

9h30 – Crianças de 0 a 2 anos acompanhadas pelos pais

10h30- Crianças de 3 a 5 anos acompanhadas pelos pais

13h30 – Crianças de 0 a 2 anos acompanhadas pelos pais

14h30 – Crianças de 3 a 5 anos acompanhadas pelos pais

ESPAÇO PILATES

9h às 9h30 – Core Pilates

10h às 10h30 – Pilates

15h às 15h30 – Core Pilates

15h30 às 16h – Pilates

ENCERRAMENTO

17h – Grande show com Nando Reis