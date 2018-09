Na estreia do programa eleitoral, Caiado mostra sua trajetória 

No primeiro programa eleitoral de Ronaldo Caiado veiculado na sexta-feira, 31, os eleitores goianos puderem relembrar a trajetória do senador anapolino. O vídeo traz um pouco da história de Caiado, desde sua formação como médico, 43 anos atrás, até os dias de hoje, como parlamentar com quase 24 anos no Congresso Nacional.

“Tenho muito orgulho da minha história como homem, médico e político. Sou um homem formado para cuidar das pessoas e, graças a Deus, nunca desonrei um voto do goiano. A população poderá conhecer essa história e minhas propostas para Goiás por meio dos programas eleitorais veiculados na TV e no rádio que começaram hoje, além do que publicamos todos os dias nas minhas redes sociais”, explicou o candidato da coligação A Mudança é Agora.