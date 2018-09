Na estreia na TV, José Eliton mostra propostas

O governador Zé Eliton (PSDB), candidato à reeleição, usou seu programa de estreia no horário eleitoral gratuito no rádio aos goianos e à apresentação das primeiras propostas para que Goiás “avance mais nos próximos anos”. “Vamos abrir novos caminhos, gerar novas oportunidade de emprego e renda, porque desenvolvimento é quando cada cidadão vive bem”, afirma o tucano.

“Participei da construção desse novo Goiás e, com você, vamos avançar mais”, disse o governador. “O meu foco é o crescimento do Estado sempre com foco no cidadão”, afirma Zé Eliton. “Pra frente é que se anda, no passo firme de quem trabalha com ação e resultado pra que Goiás seja cada vez mais orgulho de quem vive aqui”, afirma o programa.

No programa, o governador apresenta sua candidata a vice-governadora, a ex-secretária de Educação e ex-deputada federal Raquel Teixeira (PSDB). “Não dá mais para aceitar uma eleição sem a presença da mulher. Nós temos um papel fundamental na democracia. Eu tenho muito orgulho de ser mulher e candidata a vice-governador de Goiás”, afirma Raquel. “Ao lado do Zé, vou trabalhar para que Goiás avance na educação e no protagonismo de todas as mulheres”, disse.