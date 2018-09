Agenda dos Candidatos – Eleições 2018

Segunda, 3 de setembro

Daniel Vilela (MDB)

9h – Atendimento a lideranças

10h30 – Sabatina do Setor Turístico (Castro’s Hotel)

13h – Gravação de programa para TV e redes sociais

18h – Reunião com coordenação de campanha

José Eliton (PSDB)



Goiânia

7h30 – Abertura da Semana da Pátria

8h30 às 11h30 – Audiências e despachos

12 horas – Sabatina com empresários do Trade Turístico – Goiânia Convention (Castro’s Hotel)

14h30 – Homenagem aos alunos, professores, diretores e pessoal administrativo da rede estadual da educação. Governador dará coletiva à imprensa.

15h30 às 17h30 – Audiências e despachos

Caldas Novas

18 horas – Reunião política com o prefeito Evandro Magal, deputados, militância e apoiadores

Goiânia

19 horas – Inauguração do Comitê do Deputado Federal Giuseppe Vecci (Av. Mutirão c/ Av. 85)

Aparecida de Goiânia

20h30 – Inauguração do Comitê da Coligação Goiás Avança Mais (Avenida Independência, Garavelo 1, próximo ao Aparecida Shopping)

Kátia Maria (PT)

9h – Sabatina Rádios Fonte FM e Radio Aliança AM

11h30 – Entrevista para PUC TV

19h30 – Roda de conversa sobre Políticas Públicas de Cultura (Av. Araguaia, 156, Centro)

Marcelo Lira (PCB)

não encaminhou agenda



Professor Alessandro Aquino (PCO)

não encaminhou agenda

Ronaldo Caiado (DEM)

8h45 – Sabatina com Trade Turístico (Castro’s Park Hotel)

18h – Inauguração do comitê (Av. T-7 com Av. Chateubriand, Setor Oeste)

Weslei Garcia (PSOL)

7h – Entrevista na Rádio Vinha FM – Goiânia

10h – Gravação de programa eleitoral e mídias para redes sociais em Goiânia

19h – Reunião de organização da coordenação de campanha em Valparaíso