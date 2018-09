Caiado: “Eleição se ganha nas ruas”

Neste sábado, 1°, o senador Ronaldo Caiado (Democratas) esteve no Sul/Sudeste goianos, região em que tem ampla frente na preferência dos eleitores.

A primeira cidade pela qual passou a coligação “A Mudança é Agora” foi Professor Jamil, onde recebeu o apoio do presidente da Câmara Municipal, vereador tucano Wanderson Preto. Apesar das perseguições que têm sofrido, o parlamentar não abre mão de caminhar com o democrata.

“É o melhor que temos para Goiás, competente, sério e trabalhador, é a mudança que queremos. Hoje sofremos com asfalto precário e falta de transporte escolar para as crianças”, argumentou.

Na sequência, os representantes da mudança seguiram para Cromínia para levar a mensagem de esperança de dias melhores ao povo. “Me arrisco a dizer que foi uma das cidades mais calorosas a nos receber nessa caminhada. A população saiu às ruas por que sabe que nós devolveremos o Estado aos goianos, por que acabaremos com os desmandos e com a corrupção”, afirmou o candidato a vice, Lincoln Tejota (PROS). Participaram da festa os vereadores Sargento Weber Bugão, Augusto Cesar e Fabiana Lopes, além de candidatos da coligação.

Em Mairipotaba, o comboio passou por diversas ruas sem asfalto e viu de perto o sofrimento da população. No entanto, lá estava mais uma placa anunciando obras do atual grupo que domina Goiás há 20 anos, que gasta muito com propaganda e entrega pouco aos goianos.

Em Edealina e Edéia, a alegria era a mesma: líder isolado em todas as pesquisas já divulgadas, Caiado demonstrava energia e confiança ao cumprimentar cada um dos moradores e trabalhadores que o prestigiaram. Quem também não escondeu o sorriso foi o vereador-candidato Jorge Kajuru (PRP), que aparece em primeiro lugar na disputa pelo Senado em levantamento do instituto Signates. Ao lado de Wilder (PRP), o senador que destinou mais de R$ 6 bilhões em emendas para Goiás, e do vice, Lincoln Tejota, ele completa o time que se dispôs a mudar o Estado.

Já em Indiara, em ritmo acelerado, o líder da coligação “A Mudança é Agora” foi recebido pelos vereadores Maria do Pezão, Pastor Vagner e Luís Carlos, que o pediram para olhar a questão da segurança de forma prioritária. Assim como todo o Estado, a cidade sofre com o déficit de policiais militares — os governos de Marconi Perillo (PSDB) fizeram os índices de violência subirem em quase 250% em Goiás. Atualmente, somos o 8° Estado mais violento do Brasil, com surpreendentes 45,3 mortes a cada 100 mil habitantes. “Vamos mudar essa realidade perversa. Iremos primeiramente acabar com essa vergonha de salário de R$ 1,7 mil para policiais. É um absurdo que nossa força, tão qualificada e preparada, seja desrespeitada dessa maneira. Temos compromisso de garantir que o pai de família possa sair de casa para trabalhar sem medo de levar um tiro, ser assaltado”, asseverou Caiado.

Em Acreúna, o candidato da mudança recebeu um “reforço” especial para a carreata: sua esposa, Dona Gracinha, e as filhas Maria e Marcela compareceram para animar ainda mais a turma. Por onde passa, a recepção ao “25” é a mesma. “Iniciamos setembro da mesma maneira que conduzimos os últimos meses, de cabeça erguida, propostas concretas e serviço prestado. Nós estamos aqui para mudar Goiás”, avisou Wilder.

Em Santa Helena, a festa foi especial: terra do ex-governador e candidato a deputado federal, Alcides Rodrigues (PRP), a cidade cantou em uníssono “A fila andou! A fila andou”. Ao lado do prefeito arrojado João Alberto (MDB), os representantes da mudança percorreram diversas vias da cidade por quase uma hora, recebendo o carinho do povo goiano.

Ao se despedir da população, após mais um dia movimentado, Caiado convidou a todos para participar da grande festa de inauguração do comitê de campanha, nesta segunda-feira, 3, em Goiânia, e agradeceu o companheirismo dos aliados e, claro, do povo.

“Muito obrigado, meu ex-governador, obrigado, prefeito João, vereadores, prefeitos vizinhos, todos os que vieram nos prestigiar. É com muita alegria que eu chego à 9ª cidade do dia com a mesma sensação por onde passo, essa energia e euforia para mudar Goiás! E estou aqui com candidatos qualificados, dispostos a trabalhar pelo nosso povo. Ninguém governa sozinho, entendo que mais do que nunca temos que eleger nossos senadores. Preciso do Wilder e do Kajuru. Essa eleição está em nossas mãos”, arrematou.