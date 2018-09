Em Itaguari, Kátia Maria diz que vai fortalecer pequenos municípios

Neste domingo, dia 2, a candidata ao governo pelo PT, Kátia Maria, visitou Itaguari, município da região central do estado. Acompanhada do candidato a reeleição para a Câmara Fedreal, Rubens Otoni, que ajudou o município; dos canditados ao senado, Professora Geli a deputado estadual, Welton Divino, Kátia visitou a feira livre que fica na praça central da cidade.

Em conversa com moradores e comerciantes, Kátia reforçou a proposta de desenvolvimento regional sustentável por entender que somente assim os municípios, em especial os pequenos, como Itaguari, poderão alavancar a economia local.

“Temos o compromisso de apoiar os pequenos municípios a fortalecer a economia local com políticas sociais e a sustentabilidade ambiental”, anunciou Kátia Maria. Como gestora e especialista na área, a petista conhece a necessidade de fazer gerar emprego em todos os municípios goianos em especial aqueles como Itaguari.

Um dos pontos importantes para alavancar a economia local é, para Kátia Maria, a agricultura familiar, que em Itaguari tem um grande potencial. “Assim como o turismo e a economia criativa com a cultura. Esse é o comprometimento do time do Lula. Fazer gerar trabalho e renda para que nosso povo possa voltar a ter dignidade e a ser feliz”, afirmou a única candidata mulher ao governo do estado de Goiás.