Linha Direta | Base: meta é garantir segundo turno

Tem aumentado cada vez mais dentro do QG da base aliada o sentimento de que o crescimento da candidatura de José Eliton (PSDB) precisa apenas ser o sufi ciente para que impeça uma eventual vitória do senador Ronaldo Caiado (DEM) no primeiro turno das eleições deste ano. É que na visão de muitos aliados, dentre eles a senadora e candidata à reeleição Lúcia Vânia (PSB), e o candidato a suplente do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) ao Senado, Vilmar Rocha (PSD), não adianta crescer muito no primeiro turno, mas apenas garantir outra eleição. É que nas contas deles, em um cenário de polarização entre Eliton e Caiado, a chance de crescimento do tucano é maior. “Trata-se de uma nova eleição. Começa tudo do zero. Aí sim teremos uma chance maior de vitória”, afirma Vilmar. Outro ponto analisado é que os embates entre Daniel e Caiado no primeiro turno dificultarão uma aliança entre ambos. Hoje Caiado lidera as pesquisas e, segundo alguns levantamentos, pode ganhar já no primeiro turno, dentro do porcentual de votos válidos.

“Vou acabar com a saidinha”

Geraldo Alckmin, presidenciável pelo PSDB, ao afirmar que mudará o Código de Execução Penal, se eleito

Concurso

Ocorre neste domingo as provas teóricas do concurso da Câmara de Vereadores de Goiânia para preenchimento de cargos técnicos e administrativos. Segundo a organização do pleito, mais de 40 mil pessoas se inscreveram para fazer o exame.

Substituição

O vereador Juarez Lopes (PRTB) apresentou, na quinta-feira, 30, requerimento pedindo licença do cargo pelo período de 125 dias para a disputa das eleições deste ano. Seu suplente, Markin Goya (MDB), assumiu a vaga neste período.

Novidade

A Câmara de Vereadores de Goiânia aprovou projeto de lei que institui o ensino de educação financeira e o Código de Defesa do Consumidor nas escolas da Capital, a partir de palestras e atividades extracurriculares.

Presunção

A candidata petista Kátia Maria afirmou que está preparada para governar o Estado por ter um mestrado, em debate na última semana. Lula, presidente do País por oito anos, não tem sequer curso superior.

Rondas

Após solicitação da Reitoria da UFG, a Secretaria Municipal de Trânsito passará a multar nos próximos meses infrações de dentro do Câmpus Samambaia. A expectativa é que, com isso, diminua também os índices de roubos e furtos na unidade.

1 Rosa púrpura

Acostumado a usar quase sempre o vermelho como sua cor principal nas campanhas, o PT goiano vem priorizando as cores lilás e rosa na campanha de Kátia Maria neste ano. As cores também vêm sendo adotadas por outras candidatas do partido.

2 Valdi

Aliás, membros da tendência Articulação, que tem maior força na Capital, têm entrado aos poucos no corpo a corpo da campanha de Kátia em Goiânia. Valdi Camarcio tem representado a ala nas caminhadas petistas na cidade.

3 Lula

Já os ex-deputados Osmar Magalhães, Pedro Wilson e Marina Sant´Anna ainda não entraram de vez nas andanças. Estão mais voltados a uma possível agenda de Lula em Goiânia, ao lado de Olavo Noleto, que coordenará a campanha nacional em Goiás.

Gazeta instituída

Depois de sessões encerradas por falta de quórum, a mesa diretora da Assembleia Legislativa definiu que as sessões de quinta-feira fiquem suspensas até o final do período eleitoral. Apenas um deputado, Marquinhos Palmerston, não disputa mandato eletivo neste ano. O restante busca ou reeleição ou cargo no Congresso Nacional.

Escritor

Além de disputar o governo estadual, o senador Ronaldo Caiado (DEM) prepara livro sobre sua atuação nos últimos quatro anos como senador.

Teaser

A obra abordará o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e a relação conflituosa de Caiado com o governo do presidente Michel Temer (MDB).

Repeteco

A deputada estadual Adriana Accorsi (PT) reaproveitou parte do material que utilizou em sua primeira campanha, quando foi eleita no ano de 2014.

Fotografia

Uma das artes reaproveitadas é a foto, que é a deputada utilizada há quatro anos, bem como fonte, cores etc. Com pequenas adaptações, claro.

Já?

Alguns nomes nem foram reeleitos ou mesmo eleitos, mas já trabalham articulando seus nomes à presidência da Assembleia no próximo ano.

Favoritos

Três nomes considerados muito favoritos nesta eleição já despontam pelo cargo: Chiquinho Oliveira (PSDB), Armando Vergílio (SDD) e Álvaro Guimarães (DEM).