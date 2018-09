Onde tiver Goiás, haverá o braço forte do Estado”, garante Caiado

Garantir que os cidadãos que pagam impostos tenham retorno do que investem em forma de serviços de qualidade nas áreas de saúde, educação e segurança pública é compromisso do candidato ao governo Ronaldo Caiado (Democratas) com a boa gestão pública. Durante passagem por Santa Cruz de Goiás, Palmelo e Pires do Rio para participar de carretas com líderes da coligação A Mudança é Agora, Ronaldo Caiado garantiu que o dinheiro do cidadão será respeitado. “Onde estiver Goiás haverá o braço forte do Estado. A sociedade vai avaliar em quem votar ao ver quem respeita o dinheiro público”, afirmou.

Em Pires do Rio, onde a coligação finalizou as carreatas desta quinta-feira com um grande comício, Ronaldo Caiado contou que a principal queixa dos moradores do município é com o descaso do governo estadual com a saúde que, em vez de ampliar os serviços ali prestados, reduziu.

“Me contaram que ao invés de ampliar os serviços de saúde aqui o que fizeram foi diminuir. Um cidadão aqui, para fazer qualquer exame mais sofisticado, precisa ir a Goiânia. Em Campos Belos, por exemplo, a situação não é diferente. Lá os cidadãos precisam viajar até 700 quilômetros para isso”, lamentou, reforçando que um de seus principais compromissos é com a regionalização da saúde. “Vamos regionalizar a saúde e levar médicos especialistas para o interior”, contou.

Em debate realizado pela manhã, Ronaldo Caiado anunciou, por exemplo, que construirá 17 policlínicas no Estado com capacidade para fazer exames com diagnósticos e triagem direcionada para os pacientes que precisam ser atendidos. O senador se comprometeu ainda com a construção de dois hospitais especializados: o Hospital do Coração e o Hospital do Câncer. Outra iniciativa que já fez o compromisso de implantar é a utilização de unidades móveis que possam realizar exames complexos como mamografia e ressonância magnética nas regiões mais carentes.

Visitas

A agenda começou à tarde com o grande comboio liderado pelo candidato a vice-governador Lincoln Tejota (PROS), que circulou as ruas da primeira capital de Goiás e levou a mensagem de dias melhores para o povo santa-cruzense. Os senatoriáveis Wilder Morais (Democratas) e Jorge Kajuru (PRP) o acompanharam até a praça, onde discursaram aos presentes.

“Hoje gravei meu programa de TV de apenas 30 segundos. É pouco tempo, mas amanhã estarei no cartório registrando minhas propostas e compromissos para meu mandato de senador, caso seja eleito. Assim como fiz como vereador, vou abrir mão de privilégios e usar a verba parlamentar para beneficiar quem mais precisa, o povo que sofre”, iniciou Kajuru.

Presente no evento, o prefeito João Barbosa (MDB), de Piracanjuba, falou publicamente que, apesar de seu partido ter escolhido caminhar com candidatura própria, o MDB de sua cidade está com Caiado e Lincoln Tejota. “Nosso governador escolheu o melhor vice que poderia. Como deputado, Lincoln é o que mais ajudou Piracanjuba e é hoje um cidadão piracanjubense. É uma chapa limpa, sou policial federal aposentado e em todos os meus anos de carreira nunca vi o nome de Ronaldo Caiado envolvido em corrupção”, destacou.

Senador que trouxe mais de R$ 6 bilhões em recursos para Goiás, Wilder se comprometeu a lutar por uma reformulação do Pacto Federativo, que prejudica os Estados e municípios. “Nós não moramos na União, mas mesmo assim é o governo federal que fica com a maior parte dos impostos dos contribuintes. Vou lutar para que o dinheiro chegue de verdade aos prefeitos, que vivem com pires na mão”, disse.

O candidato a vice da coligação A Mudança é Agora agradeceu as declarações de apoio e exaltou a história de Caiado como parlamentar. “Não é obrigação de senador trazer obras para os municípios, mas sim defender os interesses do Estado que representa no Congresso, e isso nosso próximo governador fez com maestria. Agora, governo quando faz obras não está fazendo graça para ninguém não, é obrigação”, argumentou.

Tejota afirmou que a chapa tem serviço prestado por todas as regiões e elencou benefícios que levou para Santa Cruz por meio de emendas parlamentares de sua autoria. Foram R$ 400 mil para reforma do hospital municipal (depositados em conta), uma van e uma ambulância (ambas entregues).

“Tudo isso em apenas um ano. E não venham me dizer que isso é do governo estadual, porque não é. Se fosse, então as prefeituras de Palmelo, Bela Vista, Cristianópolis teriam recebido também. Os recursos só chegam porque tiveram um deputado empenhado. E serei um vice ainda mais participativo e trabalhador”, assegurou.

Ao chegar à reunião, o senador Ronaldo Caiado fez questão de externar o sentimento de mudança que tem tomado os quatro cantos de Goiás. Apesar das grandes dificuldades enfrentadas pela população, em especial na área da Saúde, o candidato da mudança se disse animado com o futuro. “Faremos um governo de tolerância zero com a corrupção e o desperdício do dinheiro público. Valorizarei o funcionalismo e investirei pesado para regionalizar nossos hospitais. Saibam que, onde tiver Goiás, haverá o braço forte do Estado”, garantiu.

Em seguida, os representantes da coligação A Mudança é Agora seguiram para Palmelo de Goiás, onde foram recebidos pelo vice-prefeito Renato Damásio e pelos vereadores Adão, Nilton, Ivair e Geovana. Em mais uma carreata animada, Caiado recebeu o abraço dos moradores, que saíram às ruas para demonstrar apoio ao projeto de mudança para Goiás.