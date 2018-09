Palestra beneficente explica como formar relacionamentos profissionais para uma carreira bem-sucedida

Nesta terça-feira (04), a palestra “Relacionamento Positivo como Base para o Sucesso na Carreira” será realizada pelo Sindicato do Comércio Atacadista no Estado de Goiás (Sinat-GO). A palestra tem o objetivo de promover uma reflexão sobre como as conexões pessoais e profissionais auxiliam um desempenho adequado e bons resultados profissionais. Rubens Berredo realizará a exposição. Ele é administrador e consultor de empresas, com experiência em formação gerencial e de equipes de alto desempenho no Brasil e no exterior.

A exposição será voltada a profissionais de todas as áreas. Serão abordados temas como o relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, tipos de relacionamentos e como estabelecê-los no ambiente de trabalho, como focar na qualidade, e não na quantidade do trabalho, profissionalismo e objetividade. Rubens Berredo irá explorar os temas por meio da exposição oral e exemplificação com cases de sucesso.

A instrução se dará na sede do Sinat-GO, localizada na Rua 90 nº 404, no Setor Sul, em Goiânia, das 19 às 21 horas. Com a doação de um litro de leite como ingresso, o Sinat-GO encaminhará o que for arrecadado pela palestra beneficente ao Centro de Valorização da Mulher (CEVAM). As inscrições devem ser feitas pelo site www.sinat.com.br e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 3281-2033.

Serviço

Palestra “Relacionamento Positivo como Base para o Sucesso na Carreira” com Rubens Berredo

Data: 04/09 (terça-feira)

Horário: das 19 às 21 horas

Local: Sinat-GO (Rua 90 nº 404 – Setor Sul, Goiânia)

Entrada: um litro de leite (as doações serão encaminhadas pelo Sinat-GO ao CEVAM)